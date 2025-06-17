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Раскрыто, в каких случаях дропперов коснется уголовная ответственность - 17.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Раскрыто, в каких случаях дропперов коснется уголовная ответственность
Раскрыто, в каких случаях дропперов коснется уголовная ответственность - 17.06.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, в каких случаях дропперов коснется уголовная ответственность
Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий уголовную ответственность для дропперов - она коснется только тех, кто... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T15:44+0300
2025-06-17T15:44+0300
экономика
общество
россия
москва
дмитрий григоренко
госдума
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий уголовную ответственность для дропперов - она коснется только тех, кто сознательно получал вознаграждение за передачу реквизитов преступникам, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Сегодня законопроект правительства об уголовной ответственности для дропперов был принят Госдумой во втором и третьем чтениях. До сих пор в российском законодательстве отсутствовала прямая уголовная ответственность для дропперов - лиц, предоставляющих свои банковские карты или электронные кошельки для перевода незаконных средств", - сообщили в аппарате. Так, только в отдельных случаях дропперов могли привлечь к ответственности по смежным составам УК РФ, и конкретная мера ответственности определялась судом в зависимости от обстоятельств каждого дела. Законопроект призван устранить этот нормативный пробел. "Уголовная ответственность коснется только тех, кто сознательно получал вознаграждение за передачу реквизитов преступникам. Именно факт оплаты станет ключевым доказательством умысла. Тех, кто передал данные бесплатно (например, по незнанию или под давлением), наказывать не будут", - добавили в аппарате Григоренко. Отмечается, что мера ответственности определяется степенью вовлеченности: для дропперов (тех, кто сознательно предоставлял свои реквизиты за вознаграждение) – до 3 лет лишения свободы или денежный штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо исправительные работы. Для дроповодов (организаторов, которые вербуют дропов, координируют переводы и получают основной доход от схем) предусмотрена наиболее строгая форма наказания - до 6 лет лишения свободы и возможный штраф от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Там напомнили, что сейчас правительство прорабатывает комплекс мер по защите граждан от мошенников, в том числе обсуждается регулирование оборота банковских карт, создание правовых инструментов контроля рынка сделок с недвижимостью, введение ответственности за незаконный оборот сим-карт. В рамках принятого закона также создается антифрод-платформа, которая объединит банки, операторов связи, госорганы. Система позволит оперативно обмениваться данными о подозрительных операциях и блокировать преступные схемы до того, как они нанесут ущерб гражданам.
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общество , россия, москва, дмитрий григоренко, госдума
Экономика, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Дмитрий Григоренко, Госдума
15:44 17.06.2025
 
Раскрыто, в каких случаях дропперов коснется уголовная ответственность

Аппарат Григоренко рассказал, в каких случаях дропперов коснется уголовная ответственность

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard
Банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий уголовную ответственность для дропперов - она коснется только тех, кто сознательно получал вознаграждение за передачу реквизитов преступникам, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Сегодня законопроект правительства об уголовной ответственности для дропперов был принят Госдумой во втором и третьем чтениях. До сих пор в российском законодательстве отсутствовала прямая уголовная ответственность для дропперов - лиц, предоставляющих свои банковские карты или электронные кошельки для перевода незаконных средств", - сообщили в аппарате.
Так, только в отдельных случаях дропперов могли привлечь к ответственности по смежным составам УК РФ, и конкретная мера ответственности определялась судом в зависимости от обстоятельств каждого дела. Законопроект призван устранить этот нормативный пробел.
"Уголовная ответственность коснется только тех, кто сознательно получал вознаграждение за передачу реквизитов преступникам. Именно факт оплаты станет ключевым доказательством умысла. Тех, кто передал данные бесплатно (например, по незнанию или под давлением), наказывать не будут", - добавили в аппарате Григоренко.
Отмечается, что мера ответственности определяется степенью вовлеченности: для дропперов (тех, кто сознательно предоставлял свои реквизиты за вознаграждение) – до 3 лет лишения свободы или денежный штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо исправительные работы.
Для дроповодов (организаторов, которые вербуют дропов, координируют переводы и получают основной доход от схем) предусмотрена наиболее строгая форма наказания - до 6 лет лишения свободы и возможный штраф от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.
Там напомнили, что сейчас правительство прорабатывает комплекс мер по защите граждан от мошенников, в том числе обсуждается регулирование оборота банковских карт, создание правовых инструментов контроля рынка сделок с недвижимостью, введение ответственности за незаконный оборот сим-карт. В рамках принятого закона также создается антифрод-платформа, которая объединит банки, операторов связи, госорганы. Система позволит оперативно обмениваться данными о подозрительных операциях и блокировать преступные схемы до того, как они нанесут ущерб гражданам.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперов
13:22
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯМОСКВАДмитрий ГригоренкоГосдума
 
 
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