https://1prime.ru/20250617/egipet-858564813.html

В РСТ отметили снижение спроса на туры в Египет

В РСТ отметили снижение спроса на туры в Египет - 17.06.2025, ПРАЙМ

В РСТ отметили снижение спроса на туры в Египет

Египет пострадал менее всего из-за ирано-израильского конфликта: спрос на туры из РФ хоть и снизился в последние несколько дней, но не так значительно, как на... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T10:21+0300

2025-06-17T10:21+0300

2025-06-17T10:21+0300

туризм

бизнес

россия

египет

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Египет пострадал менее всего из-за ирано-израильского конфликта: спрос на туры из РФ хоть и снизился в последние несколько дней, но не так значительно, как на другие страны региона, отмен забронированных туров туроператоры не фиксируют, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "У нас в целом на весь Ближний Восток спрос упал – за выходные просадка почти в три раза. Египет просел не так сильно, где-то раза в полтора... Направление вполне безопасное, там даже самолеты по расписанию летают. Спокойно отправляем туристов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх… И отельеры, и поставщики заявляют, что никаких изменений в плане безопасности отдыха нет", - сказал гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, слова которого привели в сообщении. Эксперт добавил, что туристы звонили только для уточнений ситуации по ближайшим вылетам в Египет, ранее забронированные туры никто не отменяет. Президент группы компаний "Спектрум" и вице-президент ассоциации "Безопасность туризма" Евгения Конколь сообщила, что сотрудники отслеживают оперативную обстановку на курортах: по словам местных партнеров, и в отелях, и в городах все спокойно. "Туристы не ощущают никаких изменений – трансферы и экскурсии проходят, как обычно. Расписание вылетов тоже не менялось: туристы туроператора летают в Египет на бортах авиакомпаний Air Cairo, AlMasria Airlines и Red Wings, их маршрут никак не корректировался с начала ирано-израильского кризиса", - процитировали в сообщении Конколь. "Но мы заметили значительное снижение спроса на Египет. Последнюю заявку получили два дня назад, и она была единственной за день. Как обычно бывает в таких ситуациях, люди наблюдают за развитием ситуации и пока ничего не планируют. Но уверена, что вскоре спрос восстановится", - добавила она. Как отметила руководитель отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова, по количеству забронированных заявок на Египет в праздники спрос был немного ниже, чем на предыдущей неделе. "Но это типичная ситуация для праздничных дат, поэтому будем ждать результатов продаж на текущей неделе – они помогут точнее оценить ситуацию", - привели в сообщении РСТ слова Макарковой. По ее словам, аннуляций на ближайшие вылеты практически нет, то есть реакция на события в регионе у туристов сдержанная. Принимающая сторона выполняет все обязанности штатно и в индивидуальном порядке решает все вопросы с туристами на месте. В пятницу посольство РФ в Египте призвало россиян, находящихся в Шарм-эш-Шейхе, соблюдать повышенную осторожность на фоне атаки Израиля по Ирану, а также призвало россиян следить за предупреждениями властей Египта о возможных угрозах.

https://1prime.ru/20250613/egipet-858454189.html

египет

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туризм, бизнес, россия, египет, российский союз туриндустрии