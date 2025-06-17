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ЕК представит детали плана по полному отказу от российского газа

ЕК представит детали плана по полному отказу от российского газа - 17.06.2025, ПРАЙМ

ЕК представит детали плана по полному отказу от российского газа

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представит в Страсбурге во вторник детали объявленного ранее и вызвавшего споры плана по полному отказу от российского... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T00:23+0300

2025-06-17T00:23+0300

2025-06-17T00:23+0300

энергетика

газ

брюссель

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словакия

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ес

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БРЮССЕЛЬ, 17 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представит в Страсбурге во вторник детали объявленного ранее и вызвавшего споры плана по полному отказу от российского газа к концу 2027 года для всех стран Евросоюза. Согласно повестке ЕК, Йоргенсен представит "законопроект, направленный на постепенный отказ от импорта российского газа и совершенствование мониторинга потенциальной зависимости в энергетической сфере". Ожидается, что Еврокомиссия разъяснит конкретные меры и юридические механизмы подобного запрета. При этом предполагается, что утвердить такие правила можно будет большинством голосов стран - членов ЕС, а не единогласно, как, к примеру, при утверждении санкций. В понедельник Йоргенсен заявил, что отказ от российских энергоносителей не приведет к перебоям с поставками в ЕС, при этом Еврокомиссия поможет странам диверсифицировать источники энергии. По его словам, Еврокомиссия готова "действовать быстро и решительно", однако сам процесс будет проходить поэтапно, учитывая трудности, с которыми могут столкнуться некоторые государства - члены ЕС. Йоргенсен добавил, что Еврокомиссия готова помочь этим государствам диверсифицировать поставки и окажет необходимую техническую помощь. По данным СМИ, ЕК предложит ввести запрет на предоставление услуг терминалами СПГ в ЕС российским клиентам с 1 января 2026 года. Краткосрочные контракты предлагается завершить к 17 июня 2026 года, а долгосрочные - к 31 декабря 2027 года. Кроме того, ЕК может обязать европейские компании раскрывать детали своих сделок по поставкам российского газа. В начале мая Еврокомиссия опубликовала свое предложение по полному отказу от российских энергоресурсов, включая СПГ, нефть и атомное топливо. Венгрия и Словакия раскритиковали такие планы ЕК. На полном отказе от российского топлива уже много лет настаивает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая полагает, что ЕС не должен "быть зависимым от недружественной державы в удовлетворении своих энергетических потребностей". По ее словам, ЕС уже сократил импорт газа из России с 45% до 18% от общего объема. Сокращение закупок российского трубопроводного газа привело к резкому росту цен на энергию в Евросоюзе. При этом Евросоюзу, несмотря на все усилия, так и не удалось добиться "независимости" от российской энергии. Так в первом квартале 2025 года ЕС импортировал из России 16% от общего объема СПГ. Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

брюссель

венгрия

словакия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, брюссель, венгрия, словакия, урсула фон дер ляйен, марио драги, ес, ек, ецб