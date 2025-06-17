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Эксперт рассказал, когда золото может подорожать до рекордных $3700

Эксперт рассказал, когда золото может подорожать до рекордных $3700 - 17.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, когда золото может подорожать до рекордных $3700

Мировые цены на золото может преодолеть круглую отметку в 3500 долларов за тройскую унцию в ближайшие дни, а при дальнейшей эскалации конфликта между Ираном и... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T06:16+0300

2025-06-17T06:16+0300

2025-06-17T06:16+0300

мировая экономика

иран

израиль

москва

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на золото может преодолеть круглую отметку в 3500 долларов за тройскую унцию в ближайшие дни, а при дальнейшей эскалации конфликта между Ираном и Израилем в перспективе его стоимость может дойти и до рекордных 3700 долларов, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. В пятницу армия Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Золото традиционно выступает как актив-убежище, спрос на который увеличивается в случае усиления глобальной неопределенности. И по итогам прошлой недели драгоценный металл подорожал более чем на 3%. К вечеру понедельника котировки несколько скорректировались, находясь в районе 3450 долларов за унцию. При этом ранее, в конце апреля, золото впервые в истории дорожало выше 3500 долларов за унцию. "Фундаментально золото может преодолеть 3500 долларов в ближайшие дни, если начнется обострение по линии ядерного оружия; вмешательство соседей в вооруженный конфликт; даже ужесточение словесной перепалки... Если ситуация накалится еще сильнее, то пробой 3500 будет почти неизбежен. Основными ориентирами роста выступят круглые уровни 3600, затем 3700", - считает Смирнов. Пока же, по словам Смирнова, золото близко к историческим ценовым максимумам, и на границе 3500 долларов располагается сильное сопротивление, преодоление которого потребует дополнительных драйверов. И помощь в этом может оказывать слабость доллара. "Индекс DXY часто опускается ниже 100 пунктов, а политика текущей администрации часто повышает уровень неопределенности. В связи с этим могут наблюдаться оттоки средств из инструментов, связанных с США", - добавил он. Эскалация военных конфликтов с потенциальной ядерной угрозой - значимый фактор для роста спроса на защитные активы, в том числе и золото, объяснил эксперт. Важное условие для увеличения цен на драгметалл - дальнейший рост неопределенности и обострение ситуации, многое зависит от внешних сдерживающих факторов. Если же накала не будет, то вероятна краткосрочная консолидация ниже 3500 долларов с постепенным откатом к 3300 долларам, заключил Смирнов.

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мировая экономика, иран, израиль, москва, "бкс мир инвестиций"