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Эксперт рассказал, когда золото может подорожать до рекордных $3700 - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, когда золото может подорожать до рекордных $3700
Эксперт рассказал, когда золото может подорожать до рекордных $3700 - 17.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, когда золото может подорожать до рекордных $3700
Мировые цены на золото может преодолеть круглую отметку в 3500 долларов за тройскую унцию в ближайшие дни, а при дальнейшей эскалации конфликта между Ираном и... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T06:16+0300
2025-06-17T06:16+0300
мировая экономика
иран
израиль
москва
"бкс мир инвестиций"
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на золото может преодолеть круглую отметку в 3500 долларов за тройскую унцию в ближайшие дни, а при дальнейшей эскалации конфликта между Ираном и Израилем в перспективе его стоимость может дойти и до рекордных 3700 долларов, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. В пятницу армия Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Золото традиционно выступает как актив-убежище, спрос на который увеличивается в случае усиления глобальной неопределенности. И по итогам прошлой недели драгоценный металл подорожал более чем на 3%. К вечеру понедельника котировки несколько скорректировались, находясь в районе 3450 долларов за унцию. При этом ранее, в конце апреля, золото впервые в истории дорожало выше 3500 долларов за унцию. "Фундаментально золото может преодолеть 3500 долларов в ближайшие дни, если начнется обострение по линии ядерного оружия; вмешательство соседей в вооруженный конфликт; даже ужесточение словесной перепалки... Если ситуация накалится еще сильнее, то пробой 3500 будет почти неизбежен. Основными ориентирами роста выступят круглые уровни 3600, затем 3700", - считает Смирнов. Пока же, по словам Смирнова, золото близко к историческим ценовым максимумам, и на границе 3500 долларов располагается сильное сопротивление, преодоление которого потребует дополнительных драйверов. И помощь в этом может оказывать слабость доллара. "Индекс DXY часто опускается ниже 100 пунктов, а политика текущей администрации часто повышает уровень неопределенности. В связи с этим могут наблюдаться оттоки средств из инструментов, связанных с США", - добавил он. Эскалация военных конфликтов с потенциальной ядерной угрозой - значимый фактор для роста спроса на защитные активы, в том числе и золото, объяснил эксперт. Важное условие для увеличения цен на драгметалл - дальнейший рост неопределенности и обострение ситуации, многое зависит от внешних сдерживающих факторов. Если же накала не будет, то вероятна краткосрочная консолидация ниже 3500 долларов с постепенным откатом к 3300 долларам, заключил Смирнов.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
мировая экономика, иран, израиль, москва, "бкс мир инвестиций"
Мировая экономика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, МОСКВА, "БКС Мир инвестиций"
06:16 17.06.2025
 
Эксперт рассказал, когда золото может подорожать до рекордных $3700

Эксперт Смирнов: цена на золото может достичь 3700 долларов за унцию в ближайшие дни

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на золото может преодолеть круглую отметку в 3500 долларов за тройскую унцию в ближайшие дни, а при дальнейшей эскалации конфликта между Ираном и Израилем в перспективе его стоимость может дойти и до рекордных 3700 долларов, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
В пятницу армия Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Золото традиционно выступает как актив-убежище, спрос на который увеличивается в случае усиления глобальной неопределенности. И по итогам прошлой недели драгоценный металл подорожал более чем на 3%. К вечеру понедельника котировки несколько скорректировались, находясь в районе 3450 долларов за унцию. При этом ранее, в конце апреля, золото впервые в истории дорожало выше 3500 долларов за унцию.
"Фундаментально золото может преодолеть 3500 долларов в ближайшие дни, если начнется обострение по линии ядерного оружия; вмешательство соседей в вооруженный конфликт; даже ужесточение словесной перепалки... Если ситуация накалится еще сильнее, то пробой 3500 будет почти неизбежен. Основными ориентирами роста выступят круглые уровни 3600, затем 3700", - считает Смирнов.
Пока же, по словам Смирнова, золото близко к историческим ценовым максимумам, и на границе 3500 долларов располагается сильное сопротивление, преодоление которого потребует дополнительных драйверов. И помощь в этом может оказывать слабость доллара.
"Индекс DXY часто опускается ниже 100 пунктов, а политика текущей администрации часто повышает уровень неопределенности. В связи с этим могут наблюдаться оттоки средств из инструментов, связанных с США", - добавил он.
Эскалация военных конфликтов с потенциальной ядерной угрозой - значимый фактор для роста спроса на защитные активы, в том числе и золото, объяснил эксперт. Важное условие для увеличения цен на драгметалл - дальнейший рост неопределенности и обострение ситуации, многое зависит от внешних сдерживающих факторов.
Если же накала не будет, то вероятна краткосрочная консолидация ниже 3500 долларов с постепенным откатом к 3300 долларам, заключил Смирнов.
 
Мировая экономикаИРАНИЗРАИЛЬМОСКВА"БКС Мир инвестиций"
 
 
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