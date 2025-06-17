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Эксперты рассказали, как отличить поддельные видео от настоящих - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали, как отличить поддельные видео от настоящих
Эксперты рассказали, как отличить поддельные видео от настоящих - 17.06.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, как отличить поддельные видео от настоящих
Сгенерированные с помощью специальных программ изображения или аудиозаписи (дипфейки), которыми в том числе пользуются для своих криминальных целей мошенники,... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T04:15+0300
2025-06-17T04:15+0300
москва
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Сгенерированные с помощью специальных программ изображения или аудиозаписи (дипфейки), которыми в том числе пользуются для своих криминальных целей мошенники, порой бывают довольно реалистичными, но распознать их по определенным признакам все-таки можно, рассказали РИА Новости аналитики финтех-компании "Баланс-Платформа". "На данный момент видео, сгенерированные лучшими моделями, являются настолько реалистичными, что отличить их от настоящих практически невозможно", – прокомментировал руководитель отдела аналитических исследований компании Юрий Богданов. Тем не менее, обращают внимание аналитики, мошенники пока массово не используют подобные модели и обнаружить подделки можно по некоторым признакам. Для видео это неестественные движения лица: слишком плавная или, наоборот, резкая мимика, несинхронность движений губ и речи, отсутствие естественных морганий или их нерегулярность. Еще это "артефакты вокруг лица": размытие или искажение на границах лица, волос, ушей, несоответствие освещения лица и фона, плавающие контуры (особенно заметно при повороте головы). Кроме того такие видео могут выдать "проблемы с глазами": отсутствие бликов или их неестественное поведение, неправильное отражение в глазах (например, в зрачках не видно окружения). Также важно обращать внимание на несоответствие эмоций: лицо выражает одну эмоцию, а голос — другую. Для голосовых дипфейков маркерами могут служить металлический или роботизированный оттенок голоса, неестественные паузы или интонации, фоновая зашумленность или резкие изменения тембра, а также отсутствие естественного дыхания и других мелких звуков.
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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192
40
192
40
москва
МОСКВА
04:15 17.06.2025
 
Эксперты рассказали, как отличить поддельные видео от настоящих

Аналитики "Баланс-Платформы" рассказали, как отличить поддельные видео от настоящих

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Сгенерированные с помощью специальных программ изображения или аудиозаписи (дипфейки), которыми в том числе пользуются для своих криминальных целей мошенники, порой бывают довольно реалистичными, но распознать их по определенным признакам все-таки можно, рассказали РИА Новости аналитики финтех-компании "Баланс-Платформа".
"На данный момент видео, сгенерированные лучшими моделями, являются настолько реалистичными, что отличить их от настоящих практически невозможно", – прокомментировал руководитель отдела аналитических исследований компании Юрий Богданов.
Тем не менее, обращают внимание аналитики, мошенники пока массово не используют подобные модели и обнаружить подделки можно по некоторым признакам. Для видео это неестественные движения лица: слишком плавная или, наоборот, резкая мимика, несинхронность движений губ и речи, отсутствие естественных морганий или их нерегулярность.
Еще это "артефакты вокруг лица": размытие или искажение на границах лица, волос, ушей, несоответствие освещения лица и фона, плавающие контуры (особенно заметно при повороте головы).
Кроме того такие видео могут выдать "проблемы с глазами": отсутствие бликов или их неестественное поведение, неправильное отражение в глазах (например, в зрачках не видно окружения). Также важно обращать внимание на несоответствие эмоций: лицо выражает одну эмоцию, а голос — другую.
Для голосовых дипфейков маркерами могут служить металлический или роботизированный оттенок голоса, неестественные паузы или интонации, фоновая зашумленность или резкие изменения тембра, а также отсутствие естественного дыхания и других мелких звуков.
 
МОСКВА
 
 
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