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Эксперты рассказали о росте спроса на заказы роллов в России - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали о росте спроса на заказы роллов в России
Эксперты рассказали о росте спроса на заказы роллов в России - 17.06.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о росте спроса на заказы роллов в России
Спрос на заказы роллов в России в январе-мае этого года по сравнению с прошлым подскочил на четверть: самыми популярными видами стали "Филадельфия" и... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T05:16+0300
2025-06-17T05:16+0300
бизнес
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Спрос на заказы роллов в России в январе-мае этого года по сравнению с прошлым подскочил на четверть: самыми популярными видами стали "Филадельфия" и "Калифорния", хотя конкретно к ним интерес едоков несколько снизился, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "АТОЛ Онлайн". "Спрос на заказы роллов в России вырос на 26%. По полученным данным, средняя стоимость покупки порции роллов составила 505 рублей, что на 25% выше, чем в 2024 году", - указали авторы исследования, изучив данные по продажам за январь-май этого и прошлого года. Несмотря на общее увеличение заказов, доля самых популярных позиций - "Филадельфии" и "Калифорнии" - начала снижаться. Ролл "Филадельфия", на который приходится 13% всех продаж, показал снижение спроса на 22%, при этом его средняя цена выросла на 26% и составила 587 рублей за порцию из восьми штук. Ролл "Калифорния" (11% продаж) также продемонстрировал падение спроса - на 18%, при росте средней цены на 45% - до 464 рублей. Спрос на роллы с креветкой увеличился в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом, при этом средняя цена покупки снизилась на 9% - до 313 рублей за порцию. Роллы с лососем также стали популярнее - рост спроса составил 14%, а средняя цена поднялась на 26%, до 406 рублей. На стабильном уровне остались продажи роллов с огурцом - спрос не изменился, однако средняя стоимость выросла на 21% и составила 233 рубля. Роллы с авокадо продемонстрировали рост популярности на 34%, при этом их средняя цена поднялась на 32%, до 255 рублей за порцию.
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Бизнес, МОСКВА
05:16 17.06.2025
 
Эксперты рассказали о росте спроса на заказы роллов в России

"АТОЛ Онлайн": спрос на заказы роллов в России в январе-мае вырос на четверть

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Спрос на заказы роллов в России в январе-мае этого года по сравнению с прошлым подскочил на четверть: самыми популярными видами стали "Филадельфия" и "Калифорния", хотя конкретно к ним интерес едоков несколько снизился, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "АТОЛ Онлайн".
"Спрос на заказы роллов в России вырос на 26%. По полученным данным, средняя стоимость покупки порции роллов составила 505 рублей, что на 25% выше, чем в 2024 году", - указали авторы исследования, изучив данные по продажам за январь-май этого и прошлого года.
Несмотря на общее увеличение заказов, доля самых популярных позиций - "Филадельфии" и "Калифорнии" - начала снижаться. Ролл "Филадельфия", на который приходится 13% всех продаж, показал снижение спроса на 22%, при этом его средняя цена выросла на 26% и составила 587 рублей за порцию из восьми штук. Ролл "Калифорния" (11% продаж) также продемонстрировал падение спроса - на 18%, при росте средней цены на 45% - до 464 рублей.
Спрос на роллы с креветкой увеличился в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом, при этом средняя цена покупки снизилась на 9% - до 313 рублей за порцию. Роллы с лососем также стали популярнее - рост спроса составил 14%, а средняя цена поднялась на 26%, до 406 рублей.
На стабильном уровне остались продажи роллов с огурцом - спрос не изменился, однако средняя стоимость выросла на 21% и составила 233 рубля. Роллы с авокадо продемонстрировали рост популярности на 34%, при этом их средняя цена поднялась на 32%, до 255 рублей за порцию.
 
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