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Цены на сахар приблизились к критически низкой отметке, считают эксперты - 17.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Цены на сахар приблизились к критически низкой отметке, считают эксперты
Цены на сахар приблизились к критически низкой отметке, считают эксперты - 17.06.2025, ПРАЙМ
Цены на сахар приблизились к критически низкой отметке, считают эксперты
Цены на сахар в мире снижаются из-за возросших ожиданий по производству в 2025-2026 сельскохозяйственном году и уже приблизились к критической отметке, когда... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T12:37+0300
2025-06-17T12:37+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
бразилия
индия
"бкс мир инвестиций"
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Цены на сахар в мире снижаются из-за возросших ожиданий по производству в 2025-2026 сельскохозяйственном году и уже приблизились к критической отметке, когда крупнейший в мире производитель, Бразилия, может начать выводить с мирового рынка существенную часть "лишнего" сахара, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Биржевые цены на сахар в понедельник снижались, опустившись впервые за более чем четыре года ниже 16 центов за фунт, однако затем отскочили чуть выше этой отметки - сегодня они торгуются в районе 16,4 цента. "Традиционно цена сахара в 15,5 центов за фунт считалась критическим уровнем "этанолового паритета", ниже которого бразильские производители переключались с производства сахара на этанол. Цена приближается к отсечке, при которой объем предложения может снизиться", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Если это произойдет, то цена за несколько месяцев может вырасти на 50%, как это уже бывало в 2022 году, напоминает эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев. "В Бразилии сейчас на фоне роста цен на нефть тростник активно закупают производители биодизеля. Бразилия может вывести с мирового рынка существенную часть "лишнего" сахара и переработать его в этанол, что она делала уже ни раз. И это вызовет очередные ценовые качели с движением вверх", - пояснил он. Сейчас же пока цены снижаются из-за ожиданий глобального его избытка в сезоне 2025/2026. Так, по данным национальной компании снабжения CONAB, производство сахара в Бразилии в следующем сезоне прогнозируется на рекордном уровне 45,9 миллиона тонн, что на 4% больше предыдущего сезона. Одновременно ожидается, что производство в Таиланде вырастет на 1 миллион тонн в годовом выражении и составит 11,1 миллионатонн. Кроме того, Индия может произвести 31 миллион тонн сахара, что на 19% больше уровня сезона 2024-2025. По мнению Селезнева, основной взнос в падение цен внесла Индия, где сезон муссонов выдался более дождливым, чем обычно. "Для сахарного тростника это позитив. Власти Индии уже объявили, что могут снять ограничения на экспорт сахара, который они вводили 2 года назад на фоне тогдашнего неурожая и рекордного роста цен. Сейчас ситуация прямо противоположная", - отметил аналитик. При этом есть и дополнительные факторы, добавляет Смирнов, в их числе спекуляции участников рынка и тренд на здоровый образ жизни. "Это может говорить о развитии и распространении альтернатив сахару в ближайшем будущем, особенно в развитых странах", - заключил он.
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бизнес, мировая экономика, бразилия, индия, "бкс мир инвестиций"
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, ИНДИЯ, "БКС Мир инвестиций"
12:37 17.06.2025
 
Цены на сахар приблизились к критически низкой отметке, считают эксперты

Биржевые цены на сахар на данный момент торгуются в районе 16,4 цента за фунт

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство сахара в Краснодарском крае
Производство сахара в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Цены на сахар в мире снижаются из-за возросших ожиданий по производству в 2025-2026 сельскохозяйственном году и уже приблизились к критической отметке, когда крупнейший в мире производитель, Бразилия, может начать выводить с мирового рынка существенную часть "лишнего" сахара, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Биржевые цены на сахар в понедельник снижались, опустившись впервые за более чем четыре года ниже 16 центов за фунт, однако затем отскочили чуть выше этой отметки - сегодня они торгуются в районе 16,4 цента.
"Традиционно цена сахара в 15,5 центов за фунт считалась критическим уровнем "этанолового паритета", ниже которого бразильские производители переключались с производства сахара на этанол. Цена приближается к отсечке, при которой объем предложения может снизиться", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
Если это произойдет, то цена за несколько месяцев может вырасти на 50%, как это уже бывало в 2022 году, напоминает эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев. "В Бразилии сейчас на фоне роста цен на нефть тростник активно закупают производители биодизеля. Бразилия может вывести с мирового рынка существенную часть "лишнего" сахара и переработать его в этанол, что она делала уже ни раз. И это вызовет очередные ценовые качели с движением вверх", - пояснил он.
Сейчас же пока цены снижаются из-за ожиданий глобального его избытка в сезоне 2025/2026. Так, по данным национальной компании снабжения CONAB, производство сахара в Бразилии в следующем сезоне прогнозируется на рекордном уровне 45,9 миллиона тонн, что на 4% больше предыдущего сезона. Одновременно ожидается, что производство в Таиланде вырастет на 1 миллион тонн в годовом выражении и составит 11,1 миллионатонн. Кроме того, Индия может произвести 31 миллион тонн сахара, что на 19% больше уровня сезона 2024-2025.
По мнению Селезнева, основной взнос в падение цен внесла Индия, где сезон муссонов выдался более дождливым, чем обычно. "Для сахарного тростника это позитив. Власти Индии уже объявили, что могут снять ограничения на экспорт сахара, который они вводили 2 года назад на фоне тогдашнего неурожая и рекордного роста цен. Сейчас ситуация прямо противоположная", - отметил аналитик.
При этом есть и дополнительные факторы, добавляет Смирнов, в их числе спекуляции участников рынка и тренд на здоровый образ жизни. "Это может говорить о развитии и распространении альтернатив сахару в ближайшем будущем, особенно в развитых странах", - заключил он.
Сахар - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
ФАО предупредила о дефиците сахара в 2,2 миллиона тонн
12 июня, 13:38
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаБРАЗИЛИЯИНДИЯ"БКС Мир инвестиций"
 
 
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