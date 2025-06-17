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Экспорт и импорт России в 2025 году сохранятся на уровне прошлого года
Экспорт и импорт России в 2025 году сохранятся на уровне прошлого года - 17.06.2025, ПРАЙМ
Экспорт и импорт России в 2025 году сохранятся на уровне прошлого года
Экспорт и импорт России по итогам текущего года сохранятся на уровне предыдущего года - 475 миллиардов и 380 миллиардов долларов соответственно, заявила в... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T04:30+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Экспорт и импорт России по итогам текущего года сохранятся на уровне предыдущего года - 475 миллиардов и 380 миллиардов долларов соответственно, заявила в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"Наш прогноз экспорта и импорта - 475 миллиардов и 380 миллиардов долларов США", - сказала Чекурова, говоря об объемах российской торговли товарами и услугами по итогам 2025 года.
Она при этом отметила, что в "Эксперт РА" ждут достаточно стабильных экспортных потоков за счет сельхозпродукции, удобрений и газа - они компенсируют менее комфортную ситуацию для нефти и металлов. Импорт будет устойчивым, цены на него стабилизировались из-за замедления мировой экономики, добавила собеседница агентства.
Согласно данным Банка России, суммарный экспорт товаров и услуг по итогам 2024 года составил 475 миллиардов долларов, а импорт - 381 миллиард долларов. При этом в апрельском среднесрочном прогнозе ЦБ ожидал эти показатели в 2025 году на уровне 458 миллиардов и 387 миллиардов долларов соответственно.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду, 18 июня, в 10.00 мск.
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Экспорт и импорт России в 2025 году сохранятся на уровне прошлого года
"Эксперт РА": экспорт и импорт России в 2025 году сохранятся на уровне прошлого года
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Экспорт и импорт России по итогам текущего года сохранятся на уровне предыдущего года - 475 миллиардов и 380 миллиардов долларов соответственно, заявила в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"Наш прогноз экспорта и импорта - 475 миллиардов и 380 миллиардов долларов США", - сказала Чекурова, говоря об объемах российской торговли товарами и услугами по итогам 2025 года.
Она при этом отметила, что в "Эксперт РА" ждут достаточно стабильных экспортных потоков за счет сельхозпродукции, удобрений и газа - они компенсируют менее комфортную ситуацию для нефти и металлов. Импорт будет устойчивым, цены на него стабилизировались из-за замедления мировой экономики, добавила собеседница агентства.
Согласно данным Банка России, суммарный экспорт товаров и услуг по итогам 2024 года составил 475 миллиардов долларов, а импорт - 381 миллиард долларов. При этом в апрельском среднесрочном прогнозе ЦБ ожидал эти показатели в 2025 году на уровне 458 миллиардов и 387 миллиардов долларов соответственно.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду, 18 июня, в 10.00 мск.