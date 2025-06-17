https://1prime.ru/20250617/estoniya-858578400.html

"Принесем войну". Глава МИД Эстонии резко высказался в адрес России

"Принесем войну". Глава МИД Эстонии резко высказался в адрес России - 17.06.2025, ПРАЙМ

"Принесем войну". Глава МИД Эстонии резко высказался в адрес России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России войной. Его цитирует издание Defense One. | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T15:04+0300

2025-06-17T15:04+0300

2025-06-17T15:04+0300

политика

россия

эстония

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России войной. Его цитирует издание Defense One."Новая концепция заключается в том, что если Россия придет, то мы принесем войну в Россию", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.По словам министра, на полях саммита НАТО страны-члены намерены обсудить увеличение оборонных бюджетов и новые варианты немедленного реагирования якобы в случае российского нападения.

https://1prime.ru/20250616/estoniya-858517082.html

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