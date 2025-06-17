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"Принесем войну". Глава МИД Эстонии резко высказался в адрес России
"Принесем войну". Глава МИД Эстонии резко высказался в адрес России - 17.06.2025, ПРАЙМ
"Принесем войну". Глава МИД Эстонии резко высказался в адрес России
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России войной. Его цитирует издание Defense One. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T15:04+0300
2025-06-17T15:04+0300
2025-06-17T15:04+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России войной. Его цитирует издание Defense One."Новая концепция заключается в том, что если Россия придет, то мы принесем войну в Россию", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.По словам министра, на полях саммита НАТО страны-члены намерены обсудить увеличение оборонных бюджетов и новые варианты немедленного реагирования якобы в случае российского нападения.
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россия, эстония
Политика, РОССИЯ, ЭСТОНИЯ
"Принесем войну". Глава МИД Эстонии резко высказался в адрес России
Глава МИД Эстонии Цахкна пригрозил России войной
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России войной. Его цитирует издание Defense One.
"Новая концепция заключается в том, что если Россия придет, то мы принесем войну в Россию", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
По словам министра, на полях саммита НАТО страны-члены намерены обсудить увеличение оборонных бюджетов и новые варианты немедленного реагирования якобы в случае российского нападения.
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