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Индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос до 47,5 пункта - 17.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250617/ew-858570574.html
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос до 47,5 пункта
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос до 47,5 пункта - 17.06.2025, ПРАЙМ
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос до 47,5 пункта
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июне поднялся до 47,5 пункта с 25,2 пункта в мае, следует из доклада Центра исследований экономики Европы... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T12:11+0300
2025-06-17T12:31+0300
экономика
финансы
мировая экономика
германия
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июне поднялся до 47,5 пункта с 25,2 пункта в мае, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя лишь до 35 пунктов.Индекс текущих экономических условий в Германии при этом вырос до минус 72 пунктов с минус 82 пунктов ранее. Аналитики прогнозировали, что показатель составит минус 77 пунктов.Индекс экономических ожиданий в еврозоне, по данным организации, увеличился до 35,3 пункта с 11,6 пункта месяцем ранее при прогнозе в 23,5 пункта. Индекс оценки экономической ситуации еврозоны вырос до минус 30,7 пункта с минус 42,4 пункта."Уверенность растет. В июне 2025 года показатели ZEW демонстрирует еще одно ощутимое улучшение. Этому способствовали рост инвестиций и потребительского спроса", - приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).
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финансы, мировая экономика, германия
Экономика, Финансы, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ
12:11 17.06.2025 (обновлено: 12:31 17.06.2025)
 
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос до 47,5 пункта

EW: индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июне вырос до 47,5 пункта

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВыборы в Бундестаг
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июне поднялся до 47,5 пункта с 25,2 пункта в мае, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя лишь до 35 пунктов.
Индекс текущих экономических условий в Германии при этом вырос до минус 72 пунктов с минус 82 пунктов ранее. Аналитики прогнозировали, что показатель составит минус 77 пунктов.
Индекс экономических ожиданий в еврозоне, по данным организации, увеличился до 35,3 пункта с 11,6 пункта месяцем ранее при прогнозе в 23,5 пункта. Индекс оценки экономической ситуации еврозоны вырос до минус 30,7 пункта с минус 42,4 пункта.
"Уверенность растет. В июне 2025 года показатели ZEW демонстрирует еще одно ощутимое улучшение. Этому способствовали рост инвестиций и потребительского спроса", - приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).
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