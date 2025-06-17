https://1prime.ru/20250617/ew-858570574.html

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос до 47,5 пункта

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос до 47,5 пункта - 17.06.2025, ПРАЙМ

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос до 47,5 пункта

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июне поднялся до 47,5 пункта с 25,2 пункта в мае, следует из доклада Центра исследований экономики Европы... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T12:11+0300

2025-06-17T12:11+0300

2025-06-17T12:31+0300

экономика

финансы

мировая экономика

германия

https://cdnn.1prime.ru/img/83749/78/837497814_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c26b159313c083073bdad5ce355f2581.jpg

МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июне поднялся до 47,5 пункта с 25,2 пункта в мае, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя лишь до 35 пунктов.Индекс текущих экономических условий в Германии при этом вырос до минус 72 пунктов с минус 82 пунктов ранее. Аналитики прогнозировали, что показатель составит минус 77 пунктов.Индекс экономических ожиданий в еврозоне, по данным организации, увеличился до 35,3 пункта с 11,6 пункта месяцем ранее при прогнозе в 23,5 пункта. Индекс оценки экономической ситуации еврозоны вырос до минус 30,7 пункта с минус 42,4 пункта."Уверенность растет. В июне 2025 года показатели ZEW демонстрирует еще одно ощутимое улучшение. Этому способствовали рост инвестиций и потребительского спроса", - приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).

https://1prime.ru/20250616/germaniya-858518632.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, германия