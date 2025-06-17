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ФАС направила "Газпрому" запрос о причинах снижения продаж топлива на бирже
ФАС направила "Газпрому" запрос о причинах снижения продаж топлива на бирже - 17.06.2025, ПРАЙМ
ФАС направила "Газпрому" запрос о причинах снижения продаж топлива на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила "Газпрому" запрос о причинах снижения продаж на бирже в период высокого спроса бензина и дизеля,... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T16:02+0300
2025-06-17T16:02+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила "Газпрому" запрос о причинах снижения продаж на бирже в период высокого спроса бензина и дизеля, произведенного Астраханским газоперерабатывающим заводом и Сургутским заводом по стабилизации конденсата, сообщило ведомство. "ФАС направила запрос ПАО "Газпром" о причинах снижения реализации топлива на бирже. Компании принадлежат Астраханский ГПЗ и Сургутский ЗСК, которые производят бензин и дизель. Служба выявила сокращение объема топлива, которое продается в рамках биржевых торгов", - говорится в сообщении. "В период сезонного спроса ФАС России считает такие действия недопустимыми. В связи с этим ведомство направило запрос информации. Организации необходимо представить информацию до 27 июня 2025 года", - указали в ФАС. Традиционно весна и лето в России сопровождаются повышенным спросом на топливо, когда начинается период посевной, а также в целом растут автомобильные перевозки, в том числе в связи с началом сезона отпусков.
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Энергетика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Газпром, Астраханский ГПЗ
ФАС направила "Газпрому" запрос о причинах снижения продаж топлива на бирже
ФАС направила "Газпрому" запрос о снижении продаж бензина и дизеля на бирже
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила "Газпрому" запрос о причинах снижения продаж на бирже в период высокого спроса бензина и дизеля, произведенного Астраханским газоперерабатывающим заводом и Сургутским заводом по стабилизации конденсата, сообщило ведомство.
"ФАС направила запрос ПАО "Газпром" о причинах снижения реализации топлива на бирже. Компании принадлежат Астраханский ГПЗ и Сургутский ЗСК, которые производят бензин и дизель. Служба выявила сокращение объема топлива, которое продается в рамках биржевых торгов", - говорится в сообщении.
"В период сезонного спроса ФАС России считает такие действия недопустимыми. В связи с этим ведомство направило запрос информации. Организации необходимо представить информацию до 27 июня 2025 года", - указали в ФАС.
Традиционно весна и лето в России сопровождаются повышенным спросом на топливо, когда начинается период посевной, а также в целом растут автомобильные перевозки, в том числе в связи с началом сезона отпусков.
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