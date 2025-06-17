https://1prime.ru/20250617/fitso-858575339.html
Американская Westinghouse может построить новый энергоблок АЭС в Словакии
Американская Westinghouse может построить новый энергоблок АЭС в Словакии - 17.06.2025, ПРАЙМ
Американская Westinghouse может построить новый энергоблок АЭС в Словакии
Американская энергетическая компания Westinghouse может построить новый энергоблок АЭС на западе Словакии, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T14:00+0300
2025-06-17T14:00+0300
2025-06-17T14:00+0300
энергетика
словакия
сша
роберт фицо
westinghouse
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846209925_0:317:3065:2041_1920x0_80_0_0_d0d45d6bd38283613f8ec629f653dd2c.jpg
БРАТИСЛАВА, 17 июн - ПРАЙМ. Американская энергетическая компания Westinghouse может построить новый энергоблок АЭС на западе Словакии, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. "Мы на этапе подготовки межправительственного соглашения между Словакией и США… Мы ожидаем последнюю позицию США, если эта позиция будет (озвучена - ред.), мы можем приступить к подписанию межправительственного соглашения, которое было бы направлено на то, что новый энергоблок на территории АЭС в (поселке - ред.) Ясловске-Богунице построила бы американская компания Westinghouse", - сказал Фицо журналистам по итогам посещения министерства экономики республики во вторник. Ранее правительство Словакии одобрило строительство нового энергоблока мощностью до 1200 мегаватт на базе имеющейся инфраструктуры в поселке Ясловске-Богунице, где находится одна из двух словацких атомных электростанций (АЭС). Премьер-министр Словакии Фицо отмечал, что новый энергоблок должен быть в собственности государства. Министр экономики Словакии Дениса Сакова в свою очередь исключала возможность привлечения российских технологий для строительства нового энергоблока на атомной электростанции на западе страны. По ее словам, поставщик будет выбран на конкурсной основе, будут оцениваться цена, качество и безопасность предлагаемых технологий. В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России - "Моховце" (в центре страны) и "Богунице" (на западе республики).
https://1prime.ru/20250617/novak-858564502.html
словакия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846209925_32:0:2761:2047_1920x0_80_0_0_954d79f1fe5f00b21d879e18a715dc8a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, сша, роберт фицо, westinghouse
Энергетика, СЛОВАКИЯ, США, Роберт Фицо, Westinghouse
Американская Westinghouse может построить новый энергоблок АЭС в Словакии
Фицо: компания Westinghouse может построить новый энергоблок АЭС в Словакии
БРАТИСЛАВА, 17 июн - ПРАЙМ. Американская энергетическая компания Westinghouse может построить новый энергоблок АЭС на западе Словакии, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.
"Мы на этапе подготовки межправительственного соглашения между Словакией и США… Мы ожидаем последнюю позицию США, если эта позиция будет (озвучена - ред.), мы можем приступить к подписанию межправительственного соглашения, которое было бы направлено на то, что новый энергоблок на территории АЭС в (поселке - ред.) Ясловске-Богунице построила бы американская компания Westinghouse", - сказал Фицо журналистам по итогам посещения министерства экономики республики во вторник.
Ранее правительство Словакии одобрило строительство нового энергоблока мощностью до 1200 мегаватт на базе имеющейся инфраструктуры в поселке Ясловске-Богунице, где находится одна из двух словацких атомных электростанций (АЭС).
Премьер-министр Словакии Фицо отмечал, что новый энергоблок должен быть в собственности государства. Министр экономики Словакии Дениса Сакова в свою очередь исключала возможность привлечения российских технологий для строительства нового энергоблока на атомной электростанции на западе страны. По ее словам, поставщик будет выбран на конкурсной основе, будут оцениваться цена, качество и безопасность предлагаемых технологий.
В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России - "Моховце" (в центре страны) и "Богунице" (на западе республики).
Новак отметил мировой рост спроса на развитие АЭС