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Американская Westinghouse может построить новый энергоблок АЭС в Словакии - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Американская Westinghouse может построить новый энергоблок АЭС в Словакии
Американская Westinghouse может построить новый энергоблок АЭС в Словакии - 17.06.2025, ПРАЙМ
Американская Westinghouse может построить новый энергоблок АЭС в Словакии
Американская энергетическая компания Westinghouse может построить новый энергоблок АЭС на западе Словакии, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T14:00+0300
2025-06-17T14:00+0300
энергетика
словакия
сша
роберт фицо
westinghouse
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БРАТИСЛАВА, 17 июн - ПРАЙМ. Американская энергетическая компания Westinghouse может построить новый энергоблок АЭС на западе Словакии, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. "Мы на этапе подготовки межправительственного соглашения между Словакией и США… Мы ожидаем последнюю позицию США, если эта позиция будет (озвучена - ред.), мы можем приступить к подписанию межправительственного соглашения, которое было бы направлено на то, что новый энергоблок на территории АЭС в (поселке - ред.) Ясловске-Богунице построила бы американская компания Westinghouse", - сказал Фицо журналистам по итогам посещения министерства экономики республики во вторник. Ранее правительство Словакии одобрило строительство нового энергоблока мощностью до 1200 мегаватт на базе имеющейся инфраструктуры в поселке Ясловске-Богунице, где находится одна из двух словацких атомных электростанций (АЭС). Премьер-министр Словакии Фицо отмечал, что новый энергоблок должен быть в собственности государства. Министр экономики Словакии Дениса Сакова в свою очередь исключала возможность привлечения российских технологий для строительства нового энергоблока на атомной электростанции на западе страны. По ее словам, поставщик будет выбран на конкурсной основе, будут оцениваться цена, качество и безопасность предлагаемых технологий. В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России - "Моховце" (в центре страны) и "Богунице" (на западе республики).
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словакия, сша, роберт фицо, westinghouse
Энергетика, СЛОВАКИЯ, США, Роберт Фицо, Westinghouse
14:00 17.06.2025
 
Американская Westinghouse может построить новый энергоблок АЭС в Словакии

Фицо: компания Westinghouse может построить новый энергоблок АЭС в Словакии

© Фото : Unsplash/Lukas LehotskyАЭС
АЭС - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© Фото : Unsplash/Lukas Lehotsky
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БРАТИСЛАВА, 17 июн - ПРАЙМ. Американская энергетическая компания Westinghouse может построить новый энергоблок АЭС на западе Словакии, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.
"Мы на этапе подготовки межправительственного соглашения между Словакией и США… Мы ожидаем последнюю позицию США, если эта позиция будет (озвучена - ред.), мы можем приступить к подписанию межправительственного соглашения, которое было бы направлено на то, что новый энергоблок на территории АЭС в (поселке - ред.) Ясловске-Богунице построила бы американская компания Westinghouse", - сказал Фицо журналистам по итогам посещения министерства экономики республики во вторник.
Ранее правительство Словакии одобрило строительство нового энергоблока мощностью до 1200 мегаватт на базе имеющейся инфраструктуры в поселке Ясловске-Богунице, где находится одна из двух словацких атомных электростанций (АЭС).
Премьер-министр Словакии Фицо отмечал, что новый энергоблок должен быть в собственности государства. Министр экономики Словакии Дениса Сакова в свою очередь исключала возможность привлечения российских технологий для строительства нового энергоблока на атомной электростанции на западе страны. По ее словам, поставщик будет выбран на конкурсной основе, будут оцениваться цена, качество и безопасность предлагаемых технологий.
В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России - "Моховце" (в центре страны) и "Богунице" (на западе республики).
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
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ЭнергетикаСЛОВАКИЯСШАРоберт ФицоWestinghouse
 
 
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