https://1prime.ru/20250617/fitso-858575339.html

Американская Westinghouse может построить новый энергоблок АЭС в Словакии

Американская Westinghouse может построить новый энергоблок АЭС в Словакии - 17.06.2025, ПРАЙМ

Американская Westinghouse может построить новый энергоблок АЭС в Словакии

Американская энергетическая компания Westinghouse может построить новый энергоблок АЭС на западе Словакии, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T14:00+0300

2025-06-17T14:00+0300

2025-06-17T14:00+0300

энергетика

словакия

сша

роберт фицо

westinghouse

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846209925_0:317:3065:2041_1920x0_80_0_0_d0d45d6bd38283613f8ec629f653dd2c.jpg

БРАТИСЛАВА, 17 июн - ПРАЙМ. Американская энергетическая компания Westinghouse может построить новый энергоблок АЭС на западе Словакии, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. "Мы на этапе подготовки межправительственного соглашения между Словакией и США… Мы ожидаем последнюю позицию США, если эта позиция будет (озвучена - ред.), мы можем приступить к подписанию межправительственного соглашения, которое было бы направлено на то, что новый энергоблок на территории АЭС в (поселке - ред.) Ясловске-Богунице построила бы американская компания Westinghouse", - сказал Фицо журналистам по итогам посещения министерства экономики республики во вторник. Ранее правительство Словакии одобрило строительство нового энергоблока мощностью до 1200 мегаватт на базе имеющейся инфраструктуры в поселке Ясловске-Богунице, где находится одна из двух словацких атомных электростанций (АЭС). Премьер-министр Словакии Фицо отмечал, что новый энергоблок должен быть в собственности государства. Министр экономики Словакии Дениса Сакова в свою очередь исключала возможность привлечения российских технологий для строительства нового энергоблока на атомной электростанции на западе страны. По ее словам, поставщик будет выбран на конкурсной основе, будут оцениваться цена, качество и безопасность предлагаемых технологий. В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России - "Моховце" (в центре страны) и "Богунице" (на западе республики).

https://1prime.ru/20250617/novak-858564502.html

словакия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

словакия, сша, роберт фицо, westinghouse