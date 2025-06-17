https://1prime.ru/20250617/fordo-858590469.html

СМИ: Трамп изучает возможность удара по подземному ядерному объекту в Фордо

СМИ: Трамп изучает возможность удара по подземному ядерному объекту в Фордо - 17.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп изучает возможность удара по подземному ядерному объекту в Фордо

Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность вступления страны в конфликт на Ближнем Востоке и нанесения удара по ядерной инфраструктуре Ирана, | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T20:21+0300

2025-06-17T20:21+0300

2025-06-17T20:29+0300

иран

израиль

тегеран

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 17 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность вступления страны в конфликт на Ближнем Востоке и нанесения удара по ядерной инфраструктуре Ирана, в частности по подземному центру обогащения урана в Фордо, сообщает во вторник портал Axios со ссылкой на неназванных представителей американской администрации. "Американские должностные лица заявили, что Трамп всерьез рассматривает участие в войне и нанесение удара по иранским ядерным объектам, особенно по подземному объекту в Фордо", - говорится в материале издания. Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. В этот же день Трамп заявил, что Америка установила полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у исламской республики средства слежения и ПВО. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://1prime.ru/20250617/tramp-858589674.html

иран

израиль

тегеран

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иран, израиль, тегеран, дональд трамп