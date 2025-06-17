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Промпроизводство в США в мае неожиданно снизилось на 0,2%
Промпроизводство в США в мае неожиданно снизилось на 0,2% - 17.06.2025, ПРАЙМ
Промпроизводство в США в мае неожиданно снизилось на 0,2%
Объем промышленного производства в США в мае снизился на 0,2% к апрелю, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T16:19+0300
2025-06-17T16:19+0300
2025-06-17T16:22+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в мае снизился на 0,2% к апрелю, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя на 0,1%.Оценка апреля к марту была пересмотрена до роста на 0,1% с нулевой динамики.При этом загрузка промышленных мощностей в мае снизилась до 77,4% с уровня апреля в 77,7%, аналитики ждали показатель на уровне предыдущего месяца.Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель - один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.
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промышленность, мировая экономика, сша
Экономика, Промышленность, Мировая экономика, США
Промпроизводство в США в мае неожиданно снизилось на 0,2%
ФРС: промпроизводство в США в мае неожиданно снизилось на 0,2% к апрелю
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в мае снизился на 0,2% к апрелю, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя на 0,1%.
Оценка апреля к марту была пересмотрена до роста на 0,1% с нулевой динамики.
При этом загрузка промышленных мощностей в мае снизилась до 77,4% с уровня апреля в 77,7%, аналитики ждали показатель на уровне предыдущего месяца.
Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель - один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.
Промпроизводство в США в марте сократилось сильнее прогноза