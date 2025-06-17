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Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит опускаются на неопределенности

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит опускаются на неопределенности - 17.06.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит опускаются на неопределенности

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник сильно опускаются на неопределенности вокруг конфликта между государствами Ближнего Востока,... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T12:44+0300

2025-06-17T12:44+0300

2025-06-17T12:44+0300

экономика

рынок

торги

израиль

иран

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник сильно опускаются на неопределенности вокруг конфликта между государствами Ближнего Востока, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 12.36 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падает на 0,63%, до 42 593 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,61%, до 22 034 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,59%, до 6 053,75 пункта. Аналитики отмечают неопределенность на рынках в связи с текущей ситуацией между странами Ближнего Востока. "Степень неопределенности очень высока. Пока рынок не заметил эскалации конфликта. Сейчас мы блуждаем в тумане", - сказал агентству Блумберг начальник отдела развития Alpha Value Лоран Ламаньер (Laurent Lamagnere). Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

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рынок, торги, израиль, иран, ближний восток, nasdaq composite