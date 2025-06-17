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В Австрии призвали ЕС пересмотреть отказ от импорта российского газа
В Австрии призвали ЕС пересмотреть отказ от импорта российского газа - 17.06.2025, ПРАЙМ
В Австрии призвали ЕС пересмотреть отказ от импорта российского газа
Министерство энергетики Австрии считает, что Евросоюз должен быть готов пересмотреть отказ от импорта российского газа после урегулирования украинского... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T09:43+0300
2025-06-17T09:43+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Министерство энергетики Австрии считает, что Евросоюз должен быть готов пересмотреть отказ от импорта российского газа после урегулирования украинского конфликта и быть открытым к его импорту, сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителя ведомства. Во вторник Еврокомиссия собирается представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. "(Брюссель) должен сохранить возможность пересмотра ситуации по окончании конфликта", - заявили изданию в австрийском минэнерго. Как отмечает газета, Австрия стала третьей страной-членом ЕС после Венгрии и Словакии, которая открыто предложила возобновить импорт российского газа после урегулирования украинского конфликта. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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газ, австрия, брюссель, ес, financial times
Энергетика, Газ, АВСТРИЯ, Брюссель, ЕС, Financial Times
В Австрии призвали ЕС пересмотреть отказ от импорта российского газа
FT: Австрия призвала ЕС пересмотреть отказ от импорта российского газа
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Министерство энергетики Австрии считает, что Евросоюз должен быть готов пересмотреть отказ от импорта российского газа после урегулирования украинского конфликта и быть открытым к его импорту, сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителя ведомства.
Во вторник Еврокомиссия собирается представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
"(Брюссель) должен сохранить возможность пересмотра ситуации по окончании конфликта", - заявили изданию в австрийском минэнерго.
Как отмечает газета, Австрия стала третьей страной-членом ЕС после Венгрии и Словакии, которая открыто предложила возобновить импорт российского газа после урегулирования украинского конфликта.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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