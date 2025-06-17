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В Раде прокомментировали возможное назначение нового генпрокурора Украины

В Раде прокомментировали возможное назначение нового генпрокурора Украины - 17.06.2025, ПРАЙМ

В Раде прокомментировали возможное назначение нового генпрокурора Украины

Верховная рада рассматривает вопрос о назначении нового генерального прокурора Украины с грубым нарушением регламента и закона, заявила во вторник украинский... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T12:57+0300

2025-06-17T12:57+0300

2025-06-17T13:00+0300

политика

общество

украина

владимир зеленский

андрей костин

рада

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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Верховная рада рассматривает вопрос о назначении нового генерального прокурора Украины с грубым нарушением регламента и закона, заявила во вторник украинский парламентарий Ирина Геращенко. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в понедельник сообщал, что Владимир Зеленский предложил Верховной раде кандидатуру Руслана Кравченко на должность генпрокурора Украины "Верховная рада начинает рассмотрение вопроса о назначении нового генерального прокурора с грубого нарушения регламента и закона. Статья 212 пункт 4 четко определяет, что представлять кандидата на должность генерального прокурора должен субъект представления - президент Украины. Зеленский на данный момент отсутствует не только в Раде, но и в стране… Примечательно, что и спикера сейчас нет на заседании", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. Она добавила, что фракция "Европейская солидарность" предложила перенести рассмотрение вопроса до возвращения Зеленского, однако председательствующий проигнорировал запрос. Предыдущий генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку 22 октября 2024 года на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами в Хмельницкой области. Позднее Зеленский подписал указ о его увольнении. Новый генпрокурор до сих пор назначен не был. Руслан Кравченко ранее занимал должность главы Киевской областной госадминистрации. В декабре 2024 года он был назначен главой налоговой службы Украины.

https://1prime.ru/20250616/zelenskiy-858528790.html

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общество , украина, владимир зеленский, андрей костин, рада