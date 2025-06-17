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Госдеп не исключил отмену визита Трампа на саммит НАТО в Гааге

Госдеп не исключил отмену визита Трампа на саммит НАТО в Гааге - 17.06.2025, ПРАЙМ

Госдеп не исключил отмену визита Трампа на саммит НАТО в Гааге

Визит президента США Дональда Трампа на саммит НАТО в Гааге пока остается в планах, однако не исключены изменения из-за стремительно развивающейся ситуации на... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T23:16+0300

2025-06-17T23:16+0300

2025-06-17T23:42+0300

политика

ближний восток

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ВАШИНГТОН, 17 июн – ПРАЙМ. Визит президента США Дональда Трампа на саммит НАТО в Гааге пока остается в планах, однако не исключены изменения из-за стремительно развивающейся ситуации на Ближнем Востоке, заявила во вторник на брифинге представитель госдепартамента Соединенных Штатов Тэмми Брюс. "На данный момент визит по-прежнему запланирован, но, как мы видим, события меняются очень быстро - буквально каждый час. Поэтому возможно всё", - сказала она, отвечая на вопрос, останется ли состав американской делегации без изменений. Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп покинет саммит G7 в Канаде раньше запланированного срока в связи с событиями на Ближнем Востоке. Сам Трамп позднее заявил, что причина его отъезда - "нечто гораздо более важное", чем возможное перемирие между Израилем и Ираном, идею которого, по данным СМИ, предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

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ближний восток, вашингтон, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, нато