Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдолг России в I квартале увеличился на 0,4% - 17.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250617/gosdolg-858554175.html
Госдолг России в I квартале увеличился на 0,4%
Госдолг России в I квартале увеличился на 0,4% - 17.06.2025, ПРАЙМ
Госдолг России в I квартале увеличился на 0,4%
Объем государственного долга России в январе-марте 2025 года увеличился на 106,2 миллиарда рублей, или на 0,4%, составив в целом 29,147 триллиона рублей, или... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T00:23+0300
2025-06-17T00:23+0300
экономика
россия
финансы
рф
сша
москва
счетная палата
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858554175.jpg?1750109013
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Объем государственного долга России в январе-марте 2025 года увеличился на 106,2 миллиарда рублей, или на 0,4%, составив в целом 29,147 триллиона рублей, или 13,6% ВВП, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за первый квартал. "Государственный долг в I квартале 2025 года увеличился на 106,2 миллиарда рублей, или на 0,4%, и составил 29 146,9 миллиарда рублей, или 13,6 % ВВП, при этом внутренний долг увеличился на 977,9 миллиарда рублей, или на 4,1%, и составил 24 720,2 миллиарда рублей, внешний долг в иностранной валюте увеличился на 0,79 миллиарда долларов США (в рублевом эквиваленте уменьшился на 871,7 миллиарда рублей, в евро – на 0,6 миллиарда евро), или на 1,5% (16,5%, 1,1%), и составил 52,9 миллиарда долларов США (4 426,7 миллиарда рублей, 49,4 миллиарда евро)", - говорится в документе. Согласно аналитической записке Счетной палаты, расходы на обслуживание госдолга РФ в указанный период составили 733,2 миллиарда рублей, или 23% показателя сводной росписи. "При этом их доля в общем объеме расходов федерального бюджета составила 6,5% и увеличилась по сравнению с 2024 годом на 0,7 процентного пункта", - отмечает ведомство. Внутренний госдолг РФ в первом квартале 2025 года увеличился на 977,864 миллиона рублей, или на 4,1%, и по состоянию на 1 апреля 2025 года составил 24,720 триллиона рублей. Его доля в общем объеме государственного долга РФ увеличилась с 81,8% до 84,8%, указывает Счетная палата. Внешний госдолг в рублевом эквиваленте уменьшился с начала года на 871,702 миллиона рублей, или на 16,5%, и на 1 апреля 2025 года составил 4,427 триллиона рублей, в основном в связи с укреплением курса национальной валюты, подчеркивает ведомство. В марте текущего года Счетная палата сообщала, что в 2024 году госдолг РФ увеличился на 3,446 триллиона рублей, составив в целом 29,041 триллиона рублей, или 14,5% ВВП.
рф
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, сша, москва, счетная палата
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, США, МОСКВА, Счетная палата
00:23 17.06.2025
 
Госдолг России в I квартале увеличился на 0,4%

Счетная палата: госдолг России в I квартале увеличился на 0,4%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Объем государственного долга России в январе-марте 2025 года увеличился на 106,2 миллиарда рублей, или на 0,4%, составив в целом 29,147 триллиона рублей, или 13,6% ВВП, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за первый квартал.
"Государственный долг в I квартале 2025 года увеличился на 106,2 миллиарда рублей, или на 0,4%, и составил 29 146,9 миллиарда рублей, или 13,6 % ВВП, при этом внутренний долг увеличился на 977,9 миллиарда рублей, или на 4,1%, и составил 24 720,2 миллиарда рублей, внешний долг в иностранной валюте увеличился на 0,79 миллиарда долларов США (в рублевом эквиваленте уменьшился на 871,7 миллиарда рублей, в евро – на 0,6 миллиарда евро), или на 1,5% (16,5%, 1,1%), и составил 52,9 миллиарда долларов США (4 426,7 миллиарда рублей, 49,4 миллиарда евро)", - говорится в документе.
Согласно аналитической записке Счетной палаты, расходы на обслуживание госдолга РФ в указанный период составили 733,2 миллиарда рублей, или 23% показателя сводной росписи. "При этом их доля в общем объеме расходов федерального бюджета составила 6,5% и увеличилась по сравнению с 2024 годом на 0,7 процентного пункта", - отмечает ведомство.
Внутренний госдолг РФ в первом квартале 2025 года увеличился на 977,864 миллиона рублей, или на 4,1%, и по состоянию на 1 апреля 2025 года составил 24,720 триллиона рублей. Его доля в общем объеме государственного долга РФ увеличилась с 81,8% до 84,8%, указывает Счетная палата. Внешний госдолг в рублевом эквиваленте уменьшился с начала года на 871,702 миллиона рублей, или на 16,5%, и на 1 апреля 2025 года составил 4,427 триллиона рублей, в основном в связи с укреплением курса национальной валюты, подчеркивает ведомство.
В марте текущего года Счетная палата сообщала, что в 2024 году госдолг РФ увеличился на 3,446 триллиона рублей, составив в целом 29,041 триллиона рублей, или 14,5% ВВП.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыРФСШАМОСКВАСчетная палата
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала