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Госдолг России в I квартале увеличился на 0,4%

Госдолг России в I квартале увеличился на 0,4% - 17.06.2025, ПРАЙМ

Госдолг России в I квартале увеличился на 0,4%

Объем государственного долга России в январе-марте 2025 года увеличился на 106,2 миллиарда рублей, или на 0,4%, составив в целом 29,147 триллиона рублей, или... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T00:23+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Объем государственного долга России в январе-марте 2025 года увеличился на 106,2 миллиарда рублей, или на 0,4%, составив в целом 29,147 триллиона рублей, или 13,6% ВВП, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за первый квартал. "Государственный долг в I квартале 2025 года увеличился на 106,2 миллиарда рублей, или на 0,4%, и составил 29 146,9 миллиарда рублей, или 13,6 % ВВП, при этом внутренний долг увеличился на 977,9 миллиарда рублей, или на 4,1%, и составил 24 720,2 миллиарда рублей, внешний долг в иностранной валюте увеличился на 0,79 миллиарда долларов США (в рублевом эквиваленте уменьшился на 871,7 миллиарда рублей, в евро – на 0,6 миллиарда евро), или на 1,5% (16,5%, 1,1%), и составил 52,9 миллиарда долларов США (4 426,7 миллиарда рублей, 49,4 миллиарда евро)", - говорится в документе. Согласно аналитической записке Счетной палаты, расходы на обслуживание госдолга РФ в указанный период составили 733,2 миллиарда рублей, или 23% показателя сводной росписи. "При этом их доля в общем объеме расходов федерального бюджета составила 6,5% и увеличилась по сравнению с 2024 годом на 0,7 процентного пункта", - отмечает ведомство. Внутренний госдолг РФ в первом квартале 2025 года увеличился на 977,864 миллиона рублей, или на 4,1%, и по состоянию на 1 апреля 2025 года составил 24,720 триллиона рублей. Его доля в общем объеме государственного долга РФ увеличилась с 81,8% до 84,8%, указывает Счетная палата. Внешний госдолг в рублевом эквиваленте уменьшился с начала года на 871,702 миллиона рублей, или на 16,5%, и на 1 апреля 2025 года составил 4,427 триллиона рублей, в основном в связи с укреплением курса национальной валюты, подчеркивает ведомство. В марте текущего года Счетная палата сообщала, что в 2024 году госдолг РФ увеличился на 3,446 триллиона рублей, составив в целом 29,041 триллиона рублей, или 14,5% ВВП.

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россия, финансы, рф, сша, москва, счетная палата