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Госдума ввела уголовную ответственность за незаконную регистрацию ИП - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Госдума ввела уголовную ответственность за незаконную регистрацию ИП
Госдума ввела уголовную ответственность за незаконную регистрацию ИП - 17.06.2025, ПРАЙМ
Госдума ввела уголовную ответственность за незаконную регистрацию ИП
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T14:38+0300
2025-06-17T14:38+0300
общество
россия
госдума
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Изменения вносятся в статьи 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса. Законом дополняются статьи наказанием за незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей. Статьей 173.1 в настоящее время установлено наказание до 5 лет лишения свободы за образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Нормой также предлагается установить способствование раскрытию или расследованию преступления в качестве условия освобождения от уголовной ответственности.
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общество , россия, госдума
Общество , РОССИЯ, Госдума
14:38 17.06.2025
 
Госдума ввела уголовную ответственность за незаконную регистрацию ИП

Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности за незаконную регистрацию ИП

Дума
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Изменения вносятся в статьи 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса. Законом дополняются статьи наказанием за незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей.
Статьей 173.1 в настоящее время установлено наказание до 5 лет лишения свободы за образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Нормой также предлагается установить способствование раскрытию или расследованию преступления в качестве условия освобождения от уголовной ответственности.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
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