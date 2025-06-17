https://1prime.ru/20250617/gosduma--858577030.html

Госдума ввела уголовную ответственность за незаконную регистрацию ИП

Госдума ввела уголовную ответственность за незаконную регистрацию ИП - 17.06.2025, ПРАЙМ

Госдума ввела уголовную ответственность за незаконную регистрацию ИП

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T14:38+0300

2025-06-17T14:38+0300

2025-06-17T14:38+0300

общество

россия

госдума

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Изменения вносятся в статьи 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса. Законом дополняются статьи наказанием за незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей. Статьей 173.1 в настоящее время установлено наказание до 5 лет лишения свободы за образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Нормой также предлагается установить способствование раскрытию или расследованию преступления в качестве условия освобождения от уголовной ответственности.

https://1prime.ru/20250617/zhkkh-858576025.html

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общество , россия, госдума