https://1prime.ru/20250617/gosduma--858577197.html
Госдума приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве
Госдума приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве - 17.06.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о защите русского языка в публичном пространстве. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T14:46+0300
2025-06-17T14:46+0300
2025-06-17T14:46+0300
россия
общество
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83557/77/835577794_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b14446f37f6fd0b135c03b53ca6c7995.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о защите русского языка в публичном пространстве. Закон направлен на защиту русского языка как государственного, снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка. Нормой предусматривается, чтобы информация для потребителей (вывески, реклама, указатели) предоставлялась на русском языке, исключая слова, вроде sale или shop. Перевод на другие языки допускается, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления. Законом предлагается внесение изменений в ряд нормативных актов, включая законы "О рекламе", "О защите прав потребителей" и Градостроительный кодекс, что запрещает присвоение иностранно звучащих названий жилым комплексам и микрорайонам. Такие наименования должны быть выполнены исключительно кириллицей. А также уточняется использование русского языка в СМИ, исключив лексические ошибки и нецензурные выражения. Согласно одобренным комитетом Госдумы по культуры поправкам ко второму чтению, исключена статья законопроекта, согласно которой сообщения в информационных программах государственных СМИ должны были бы транслироваться исключительно на русском языке, а также, при необходимости, на языках народов, проживающих в регионах. Также исключена и поправка о запрете на использование иностранных слов в коммерческих обозначениях (за исключением фирменных наименований), то есть в названиях торговых объектов и брендов, которые не являются официально зарегистрированными фирменными наименованиями. -0-
https://1prime.ru/20250617/gosduma--858577030.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83557/77/835577794_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_586001e354f6979d7166a22947239b78.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , госдума
РОССИЯ, Общество , Госдума
Госдума приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве
Госдума приняла во II и III чтениях закон о защите русского языка в публичном пространстве
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о защите русского языка в публичном пространстве.
Закон направлен на защиту русского языка как государственного, снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка.
Нормой предусматривается, чтобы информация для потребителей (вывески, реклама, указатели) предоставлялась на русском языке, исключая слова, вроде sale или shop. Перевод на другие языки допускается, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления.
Законом предлагается внесение изменений в ряд нормативных актов, включая законы "О рекламе", "О защите прав потребителей" и Градостроительный кодекс, что запрещает присвоение иностранно звучащих названий жилым комплексам и микрорайонам. Такие наименования должны быть выполнены исключительно кириллицей. А также уточняется использование русского языка в СМИ, исключив лексические ошибки и нецензурные выражения.
Согласно одобренным комитетом Госдумы по культуры поправкам ко второму чтению, исключена статья законопроекта, согласно которой сообщения в информационных программах государственных СМИ должны были бы транслироваться исключительно на русском языке, а также, при необходимости, на языках народов, проживающих в регионах.
Также исключена и поправка о запрете на использование иностранных слов в коммерческих обозначениях (за исключением фирменных наименований), то есть в названиях торговых объектов и брендов, которые не являются официально зарегистрированными фирменными наименованиями. -0-
Госдума ввела уголовную ответственность за незаконную регистрацию ИП