https://1prime.ru/20250617/gosduma--858577197.html

Госдума приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве

Госдума приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве - 17.06.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о защите русского языка в публичном пространстве. | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T14:46+0300

2025-06-17T14:46+0300

2025-06-17T14:46+0300

россия

общество

госдума

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о защите русского языка в публичном пространстве. Закон направлен на защиту русского языка как государственного, снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка. Нормой предусматривается, чтобы информация для потребителей (вывески, реклама, указатели) предоставлялась на русском языке, исключая слова, вроде sale или shop. Перевод на другие языки допускается, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления. Законом предлагается внесение изменений в ряд нормативных актов, включая законы "О рекламе", "О защите прав потребителей" и Градостроительный кодекс, что запрещает присвоение иностранно звучащих названий жилым комплексам и микрорайонам. Такие наименования должны быть выполнены исключительно кириллицей. А также уточняется использование русского языка в СМИ, исключив лексические ошибки и нецензурные выражения. Согласно одобренным комитетом Госдумы по культуры поправкам ко второму чтению, исключена статья законопроекта, согласно которой сообщения в информационных программах государственных СМИ должны были бы транслироваться исключительно на русском языке, а также, при необходимости, на языках народов, проживающих в регионах. Также исключена и поправка о запрете на использование иностранных слов в коммерческих обозначениях (за исключением фирменных наименований), то есть в названиях торговых объектов и брендов, которые не являются официально зарегистрированными фирменными наименованиями. -0-

https://1prime.ru/20250617/gosduma--858577030.html

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россия, общество , госдума