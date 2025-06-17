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В Госдуме предложили ввести наказание за осквернение захоронений - 17.06.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили ввести наказание за осквернение захоронений
В Госдуме предложили ввести наказание за осквернение захоронений - 17.06.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести наказание за осквернение захоронений
Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") считает необходимым ввести наказание для должностных лиц за ненадлежащий уход за захоронениями, которые... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T01:32+0300
2025-06-17T01:32+0300
общество
экономика
россия
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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") считает необходимым ввести наказание для должностных лиц за ненадлежащий уход за захоронениями, которые увековечивают память погибших при защите Отечества. Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении уголовной ответственности за осквернение захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Законопроектом предлагается установить в статье 243.4 УК РФ ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России. Максимальным наказанием за такое преступление может стать до 5 лет лишения свободы. "Считаю целесообразным также ввести наказание за ненадлежащий уход за подобными мемориалами историко-культурного значения, повлекший порчу или разрушение, на должностных лиц, отвечающих за их содержание", - сказал он РИА Новости.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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общество , россия
Общество , Экономика, РОССИЯ
01:32 17.06.2025
 
В Госдуме предложили ввести наказание за осквернение захоронений

Депутат Антропенко предложил ввести наказание за ненадлежащий уход за захоронениями

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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") считает необходимым ввести наказание для должностных лиц за ненадлежащий уход за захоронениями, которые увековечивают память погибших при защите Отечества.
Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении уголовной ответственности за осквернение захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Законопроектом предлагается установить в статье 243.4 УК РФ ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России. Максимальным наказанием за такое преступление может стать до 5 лет лишения свободы.
"Считаю целесообразным также ввести наказание за ненадлежащий уход за подобными мемориалами историко-культурного значения, повлекший порчу или разрушение, на должностных лиц, отвечающих за их содержание", - сказал он РИА Новости.
 
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