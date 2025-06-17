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ГД предписала банкам открывать счета подросткам лишь с согласия родителей - 17.06.2025, ПРАЙМ
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ГД предписала банкам открывать счета подросткам лишь с согласия родителей
ГД предписала банкам открывать счета подросткам лишь с согласия родителей - 17.06.2025, ПРАЙМ
ГД предписала банкам открывать счета подросткам лишь с согласия родителей
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предписывающий банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия их законных... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T13:32+0300
2025-06-17T13:32+0300
финансы
банки
общество
москва
вячеслав володин
госдума
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предписывающий банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия их законных представителей. Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний полностью дееспособен: вступил в брак (в предусмотренных законом случаях); работает по трудовому договору, в том числе по контракту; либо с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Соответствующие изменения вносятся в Гражданский кодекс. Закон должен вступить в силу уже с 1 августа 2025 года. Его принятие, согласно пояснительной записке, позволит предотвратить совершение в отношении несовершеннолетних противоправных действий с использованием их банковских счетов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что сейчас подростки начиная с 14 лет могут самостоятельно заключать договоры об открытии банковского счета и выпуске карты. По оценкам экспертов, ежегодно объем выдачи им карт увеличивается на 20-25%. В 2023 году клиентами банков были 2 миллиона человек в возрасте до 18 лет. При этом, как указывал Володин, преступники входят в доверие к подросткам и подталкивают их оформлять дебетовые карты, которые в дальнейшем могут использоваться в мошеннических целях. В таких ситуациях дети неосознанно становятся соучастниками преступлений - так называемыми дропперами. Родители об этом, как правило, не знают. Новый закон позволит предотвратить вовлечение детей в противоправную деятельность и обезопасит их от необдуманных поступков, подчеркивал Володин.
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финансы, банки, общество , москва, вячеслав володин, госдума
Финансы, Банки, Общество , МОСКВА, Вячеслав Володин, Госдума
13:32 17.06.2025
 
ГД предписала банкам открывать счета подросткам лишь с согласия родителей

Госдума приняла закон, запрещающий банкам открывать счета подросткам до 18 лет

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предписывающий банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия их законных представителей.
Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний полностью дееспособен: вступил в брак (в предусмотренных законом случаях); работает по трудовому договору, в том числе по контракту; либо с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.
Соответствующие изменения вносятся в Гражданский кодекс.
Закон должен вступить в силу уже с 1 августа 2025 года. Его принятие, согласно пояснительной записке, позволит предотвратить совершение в отношении несовершеннолетних противоправных действий с использованием их банковских счетов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что сейчас подростки начиная с 14 лет могут самостоятельно заключать договоры об открытии банковского счета и выпуске карты. По оценкам экспертов, ежегодно объем выдачи им карт увеличивается на 20-25%. В 2023 году клиентами банков были 2 миллиона человек в возрасте до 18 лет.
При этом, как указывал Володин, преступники входят в доверие к подросткам и подталкивают их оформлять дебетовые карты, которые в дальнейшем могут использоваться в мошеннических целях. В таких ситуациях дети неосознанно становятся соучастниками преступлений - так называемыми дропперами. Родители об этом, как правило, не знают.
Новый закон позволит предотвратить вовлечение детей в противоправную деятельность и обезопасит их от необдуманных поступков, подчеркивал Володин.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперов
13:22
 
ФинансыБанкиОбществоМОСКВАВячеслав ВолодинГосдума
 
 
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