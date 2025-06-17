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ГД предписала банкам открывать счета подросткам лишь с согласия родителей

ГД предписала банкам открывать счета подросткам лишь с согласия родителей - 17.06.2025, ПРАЙМ

ГД предписала банкам открывать счета подросткам лишь с согласия родителей

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предписывающий банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия их законных... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T13:32+0300

2025-06-17T13:32+0300

2025-06-17T13:32+0300

финансы

банки

общество

москва

вячеслав володин

госдума

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предписывающий банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия их законных представителей. Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний полностью дееспособен: вступил в брак (в предусмотренных законом случаях); работает по трудовому договору, в том числе по контракту; либо с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Соответствующие изменения вносятся в Гражданский кодекс. Закон должен вступить в силу уже с 1 августа 2025 года. Его принятие, согласно пояснительной записке, позволит предотвратить совершение в отношении несовершеннолетних противоправных действий с использованием их банковских счетов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что сейчас подростки начиная с 14 лет могут самостоятельно заключать договоры об открытии банковского счета и выпуске карты. По оценкам экспертов, ежегодно объем выдачи им карт увеличивается на 20-25%. В 2023 году клиентами банков были 2 миллиона человек в возрасте до 18 лет. При этом, как указывал Володин, преступники входят в доверие к подросткам и подталкивают их оформлять дебетовые карты, которые в дальнейшем могут использоваться в мошеннических целях. В таких ситуациях дети неосознанно становятся соучастниками преступлений - так называемыми дропперами. Родители об этом, как правило, не знают. Новый закон позволит предотвратить вовлечение детей в противоправную деятельность и обезопасит их от необдуманных поступков, подчеркивал Володин.

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финансы, банки, общество , москва, вячеслав володин, госдума