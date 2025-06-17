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Биржевые цены на газ в Европе увеличиваются на 1%

Биржевые цены на газ в Европе увеличиваются на 1% - 17.06.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе увеличиваются на 1%

Биржевые цены на газ в Европе во вторник поднимаются на 1%, примерно до 458 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T09:32+0300

2025-06-17T09:32+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник поднимаются на 1%, примерно до 458 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 458,4 доллара за тысячу кубометров (+1%). А по состоянию на 9.17 мск их стоимость составляла 458,2 доллара (+1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 453,9 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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газ, торги, европа, нидерланды, ice