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Стоимость иены растет к доллару - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Стоимость иены растет к доллару
Стоимость иены растет к доллару - 17.06.2025, ПРАЙМ
Стоимость иены растет к доллару
Стоимость иены растет к доллару во вторник утром после выхода итогов июньского заседания Банка Японии, свидетельствуют данные торгов. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T08:15+0300
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экономика
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Стоимость иены растет к доллару во вторник утром после выхода итогов июньского заседания Банка Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.06 мск курс доллара к иене снижался до 144,55 иены с уровня прошлого закрытия 144,73 иены за доллар. Курс евро к доллару на 8.06 мск несколько рос - до 1,1564 доллара с 1,156 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,03%, до 98,12 пункта. Во вторник были опубликованы итоги июньского заседания Банка Японии, согласно которым регулятор принял решение о сохранении учетной ставки на уровне около 0,5%.
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рынок, торги, сша, банк японии
Экономика, Рынок, Торги, США, Банк Японии
08:15 17.06.2025
 
Стоимость иены растет к доллару

Иена дорожает к доллару после решений Банка Японии по денежно-кредитной политике

© fotolia.com / torsakarin%Иена
%Иена - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© fotolia.com / torsakarin
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Стоимость иены растет к доллару во вторник утром после выхода итогов июньского заседания Банка Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.06 мск курс доллара к иене снижался до 144,55 иены с уровня прошлого закрытия 144,73 иены за доллар.
Курс евро к доллару на 8.06 мск несколько рос - до 1,1564 доллара с 1,156 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,03%, до 98,12 пункта.
Во вторник были опубликованы итоги июньского заседания Банка Японии, согласно которым регулятор принял решение о сохранении учетной ставки на уровне около 0,5%.
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