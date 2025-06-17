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Фондовые индексы Европы опускаются во вторник - 17.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250617/indeks-858576522.html
Фондовые индексы Европы опускаются во вторник
Фондовые индексы Европы опускаются во вторник - 17.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы опускаются во вторник
Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник - инвесторы оценивают события вокруг стран Ближнего Востока, а также ожидают действий мировых центральных... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T14:30+0300
2025-06-17T14:30+0300
экономика
рынок
торги
индексы
ближний восток
европа
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник - инвесторы оценивают события вокруг стран Ближнего Востока, а также ожидают действий мировых центральных банков относительно кредитно-денежной политики, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.13 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,38%, до 8 841,82 пункта, французский CAC 40 - на 0,8%, до 7 680,31 пункта, немецкий индекс DAX - на 0,92%, до 23 474,5 пункта. Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке. Также этой неделе пройдет ряд заседаний мировых центробанков, в том числе британского. На данный момент аналитики ожидают сохранение регулятором учетной ставки на уровне 4,25% годовых. "Инвесторы пытаются дать всему взвешенную оценку. Сейчас я думаю, это сделать очень сложно. Присутствует понятная степень беспокойства, нужно ли удерживать акции на текущих уровнях", - цитирует агентство Reuters главного рыночного аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp).
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рынок, торги, индексы, ближний восток, европа, dax
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕВРОПА, DAX
14:30 17.06.2025
 
Фондовые индексы Европы опускаются во вторник

Фондовые индексы Европы снижаются на фоне событий вокруг Ближнего Востока

© fotolia.com / Thomas Pajot %Биржа
%Биржа - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© fotolia.com / Thomas Pajot
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник - инвесторы оценивают события вокруг стран Ближнего Востока, а также ожидают действий мировых центральных банков относительно кредитно-денежной политики, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.13 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,38%, до 8 841,82 пункта, французский CAC 40 - на 0,8%, до 7 680,31 пункта, немецкий индекс DAX - на 0,92%, до 23 474,5 пункта.
Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке. Также этой неделе пройдет ряд заседаний мировых центробанков, в том числе британского. На данный момент аналитики ожидают сохранение регулятором учетной ставки на уровне 4,25% годовых.
"Инвесторы пытаются дать всему взвешенную оценку. Сейчас я думаю, это сделать очень сложно. Присутствует понятная степень беспокойства, нужно ли удерживать акции на текущих уровнях", - цитирует агентство Reuters главного рыночного аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp).
Денежные купюры и монеты евро - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
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