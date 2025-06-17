https://1prime.ru/20250617/indeks-858576522.html
Фондовые индексы Европы опускаются во вторник
Фондовые индексы Европы опускаются во вторник - 17.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы опускаются во вторник
Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник - инвесторы оценивают события вокруг стран Ближнего Востока, а также ожидают действий мировых центральных... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T14:30+0300
2025-06-17T14:30+0300
2025-06-17T14:30+0300
экономика
рынок
торги
индексы
ближний восток
европа
dax
https://cdnn.1prime.ru/img/77082/24/770822453_0:53:1500:897_1920x0_80_0_0_d6eaf6c6421158d31cf525ecd11cff91.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник - инвесторы оценивают события вокруг стран Ближнего Востока, а также ожидают действий мировых центральных банков относительно кредитно-денежной политики, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.13 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,38%, до 8 841,82 пункта, французский CAC 40 - на 0,8%, до 7 680,31 пункта, немецкий индекс DAX - на 0,92%, до 23 474,5 пункта. Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке. Также этой неделе пройдет ряд заседаний мировых центробанков, в том числе британского. На данный момент аналитики ожидают сохранение регулятором учетной ставки на уровне 4,25% годовых. "Инвесторы пытаются дать всему взвешенную оценку. Сейчас я думаю, это сделать очень сложно. Присутствует понятная степень беспокойства, нужно ли удерживать акции на текущих уровнях", - цитирует агентство Reuters главного рыночного аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp).
https://1prime.ru/20250616/birzhi-858528177.html
ближний восток
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77082/24/770822453_111:0:1500:1042_1920x0_80_0_0_b54f680c9654134db16c6679d8a506ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, индексы, ближний восток, европа, dax
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕВРОПА, DAX
Фондовые индексы Европы опускаются во вторник
Фондовые индексы Европы снижаются на фоне событий вокруг Ближнего Востока
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник - инвесторы оценивают события вокруг стран Ближнего Востока, а также ожидают действий мировых центральных банков относительно кредитно-денежной политики, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.13 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,38%, до 8 841,82 пункта, французский CAC 40 - на 0,8%, до 7 680,31 пункта, немецкий индекс DAX - на 0,92%, до 23 474,5 пункта.
Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке. Также этой неделе пройдет ряд заседаний мировых центробанков, в том числе британского. На данный момент аналитики ожидают сохранение регулятором учетной ставки на уровне 4,25% годовых.
"Инвесторы пытаются дать всему взвешенную оценку. Сейчас я думаю, это сделать очень сложно. Присутствует понятная степень беспокойства, нужно ли удерживать акции на текущих уровнях", - цитирует агентство Reuters главного рыночного аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp).
Фондовые индексы Европы начинают неделю ростом