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Фондовые индексы США снижаются после выхода макроэкономических данных - 17.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Фондовые индексы США снижаются после выхода макроэкономических данных
Фондовые индексы США снижаются после выхода макроэкономических данных - 17.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США снижаются после выхода макроэкономических данных
Основные американские фондовые индексы снижаются во вторник после публикации статистики розничных продаж и промышленного производства в стране, которые... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T17:35+0300
2025-06-17T17:35+0300
экономика
рынок
индексы
сша
dow jones
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются во вторник после публикации статистики розничных продаж и промышленного производства в стране, которые снизились за месяц, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.28 мск промышленный индекс Dow Jones опускается на 0,11%, до 42 469,77 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,35%, до 19 633,14 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,23%, до 6 019,87 пункта. Объем розничных продаж в США в мае сократился на 0,9% к предшествовавшему месяцу, в то время как аналитики ждали снижения значения лишь на 0,7%. Кроме того, и промышленное производство в прошлом месяце неожиданно снизилось к апрелю - на 0,2%. "Инвесторам по-прежнему стоит ожидать определенные колебания экономических данных из-за затянувшегося влияния торговой политики", - сказал агентству Блумберг аналитик eToro Брет Кенуэлл (Bret Kenwell). По словам эксперта, экономика и потребители "пока держатся". Однако существуют признаки уязвимости, которые могут создать риски во второй половине года, особенно если в дальнейшем будет наблюдаться замедление роста занятости и расходов.
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рынок, индексы, сша, dow jones
Экономика, Рынок, Индексы, США, Dow Jones
17:35 17.06.2025
 
Фондовые индексы США снижаются после выхода макроэкономических данных

Биржи США снижаются на статистике розничных продаж и промышленного производства

© fotolia.com / AshDesign%Биржа-закрытие
%Биржа-закрытие - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© fotolia.com / AshDesign
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются во вторник после публикации статистики розничных продаж и промышленного производства в стране, которые снизились за месяц, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.28 мск промышленный индекс Dow Jones опускается на 0,11%, до 42 469,77 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,35%, до 19 633,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,23%, до 6 019,87 пункта.
Объем розничных продаж в США в мае сократился на 0,9% к предшествовавшему месяцу, в то время как аналитики ждали снижения значения лишь на 0,7%. Кроме того, и промышленное производство в прошлом месяце неожиданно снизилось к апрелю - на 0,2%.
"Инвесторам по-прежнему стоит ожидать определенные колебания экономических данных из-за затянувшегося влияния торговой политики", - сказал агентству Блумберг аналитик eToro Брет Кенуэлл (Bret Kenwell).
По словам эксперта, экономика и потребители "пока держатся". Однако существуют признаки уязвимости, которые могут создать риски во второй половине года, особенно если в дальнейшем будет наблюдаться замедление роста занятости и расходов.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
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ЭкономикаРынокИндексыСШАDow Jones
 
 
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