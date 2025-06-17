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Фондовые индексы США снижаются после выхода макроэкономических данных

Фондовые индексы США снижаются после выхода макроэкономических данных - 17.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США снижаются после выхода макроэкономических данных

Основные американские фондовые индексы снижаются во вторник после публикации статистики розничных продаж и промышленного производства в стране, которые... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T17:35+0300

2025-06-17T17:35+0300

2025-06-17T17:35+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются во вторник после публикации статистики розничных продаж и промышленного производства в стране, которые снизились за месяц, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.28 мск промышленный индекс Dow Jones опускается на 0,11%, до 42 469,77 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,35%, до 19 633,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,23%, до 6 019,87 пункта. Объем розничных продаж в США в мае сократился на 0,9% к предшествовавшему месяцу, в то время как аналитики ждали снижения значения лишь на 0,7%. Кроме того, и промышленное производство в прошлом месяце неожиданно снизилось к апрелю - на 0,2%. "Инвесторам по-прежнему стоит ожидать определенные колебания экономических данных из-за затянувшегося влияния торговой политики", - сказал агентству Блумберг аналитик eToro Брет Кенуэлл (Bret Kenwell). По словам эксперта, экономика и потребители "пока держатся". Однако существуют признаки уязвимости, которые могут создать риски во второй половине года, особенно если в дальнейшем будет наблюдаться замедление роста занятости и расходов.

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рынок, индексы, сша, dow jones