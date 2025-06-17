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Россия и Индонезия примут декларацию о стратегическом партнерстве
Россия и Индонезия примут декларацию о стратегическом партнерстве - 17.06.2025, ПРАЙМ
Россия и Индонезия примут декларацию о стратегическом партнерстве
Президенты России и Индонезии по итогам переговоров в Санкт-Петербурге примут декларацию о стратегическом партнерстве, отношения двух стран носят конструктивный | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T17:10+0300
2025-06-17T17:10+0300
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политика
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индонезия
санкт-петербург
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президенты России и Индонезии по итогам переговоров в Санкт-Петербурге примут декларацию о стратегическом партнерстве, отношения двух стран носят конструктивный и дружественный характер, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Отношения (России и Индонезии - ред.) развиваются, как я уже сказал, весьма конструктивно. И планируется, что главы государств по итогам переговоров закрепят это все документально, то есть примут декларацию о стратегическом партнерстве", - сказал Ушаков. Также, по его словам, прорабатываются несколько международных документов, охватывающих широкие сферы сотрудничества, которые, возможно, будут подписаны на полях форума. О них будет объявлено по завершении переговоров президентов. "Тут и наука, образование, сотрудничество в области судостроения, транспорта, сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий и СМИ. По нашим подсчетам, на данный момент четыре документа готовятся, и очевидно, они будут подписаны", - уточнил Ушаков.
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россия, мировая экономика, индонезия, санкт-петербург, юрий ушаков
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Юрий Ушаков
Россия и Индонезия примут декларацию о стратегическом партнерстве
Ушаков: президенты России и Индонезии примут декларацию о стратегическом партнерстве
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президенты России и Индонезии по итогам переговоров в Санкт-Петербурге примут декларацию о стратегическом партнерстве, отношения двух стран носят конструктивный и дружественный характер, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Отношения (России и Индонезии - ред.) развиваются, как я уже сказал, весьма конструктивно. И планируется, что главы государств по итогам переговоров закрепят это все документально, то есть примут декларацию о стратегическом партнерстве", - сказал Ушаков.
Также, по его словам, прорабатываются несколько международных документов, охватывающих широкие сферы сотрудничества, которые, возможно, будут подписаны на полях форума. О них будет объявлено по завершении переговоров президентов.
"Тут и наука, образование, сотрудничество в области судостроения, транспорта, сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий и СМИ. По нашим подсчетам, на данный момент четыре документа готовятся, и очевидно, они будут подписаны", - уточнил Ушаков.