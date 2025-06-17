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Иран предупредил об атаках на Израиль с применением нового оружия

Иран предупредил об атаках на Израиль с применением нового оружия - 17.06.2025, ПРАЙМ

Иран предупредил об атаках на Израиль с применением нового оружия

Тегеран в предстоящие часы начнет атаки на Израиль с использованием нового вооружения, заявил во вторник командующий сухопутными силами армии ВС Ирана Каюмарс... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T10:53+0300

2025-06-17T10:53+0300

2025-06-17T10:53+0300

политика

иран

израиль

тегеран

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ТЕГЕРАН, 17 июн – ПРАЙМ. Тегеран в предстоящие часы начнет атаки на Израиль с использованием нового вооружения, заявил во вторник командующий сухопутными силами армии ВС Ирана Каюмарс Хейдари. "Массированные атаки БПЛА с применением нового и передового вооружения уже начались, в ближайшие часы они будут только усиливаться", - сказал он, его слова приводит гостелерадиокомпания Ирана IRIB. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

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иран, израиль, тегеран