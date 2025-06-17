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Иран нанес удары по центрам "Моссада" и военной разведки Израиля - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Иран нанес удары по центрам "Моссада" и военной разведки Израиля
Иран нанес удары по центрам "Моссада" и военной разведки Израиля - 17.06.2025, ПРАЙМ
Иран нанес удары по центрам "Моссада" и военной разведки Израиля
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана нанес удары по "центру планирования операций" израильской разведки "Моссад" в... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T12:22+0300
2025-06-17T12:22+0300
политика
израиль
иран
тегеран
ксир
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ТЕГЕРАН, 17 июн - ПРАЙМ. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана нанес удары по "центру планирования операций" израильской разведки "Моссад" в Тель-Авиве, следует из заявления КСИР. "ВКС КСИР в ходе ударной операции, несмотря на наличие сверхсовременных систем обороны Израиля, нанесли удар… по центру планирования террористических операций "Моссад" в Тель-Авиве - этот центр в настоящее время горит", - цитирует заявление КСИР иранское агентство Tasnim. Отмечается, что удары иранских ракет также пришлись по управлению военной разведки Израиля "Аман". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль. Subject:
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израиль
иран
тегеран
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израиль, иран, тегеран, ксир
Политика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Тегеран, КСИР
12:22 17.06.2025
 
Иран нанес удары по центрам "Моссада" и военной разведки Израиля

Tasnim: Иран нанес удары по центру планирования операций "Моссад" в Тель-Авиве

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВиды Тель-Авива
Виды Тель-Авива - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ТЕГЕРАН, 17 июн - ПРАЙМ. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана нанес удары по "центру планирования операций" израильской разведки "Моссад" в Тель-Авиве, следует из заявления КСИР.
"ВКС КСИР в ходе ударной операции, несмотря на наличие сверхсовременных систем обороны Израиля, нанесли удар… по центру планирования террористических операций "Моссад" в Тель-Авиве - этот центр в настоящее время горит", - цитирует заявление КСИР иранское агентство Tasnim.
Отмечается, что удары иранских ракет также пришлись по управлению военной разведки Израиля "Аман".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль. Subject:
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
Fitch оценило влияние конфликта Ирана и Израиля на стоимость нефти
11:30
 
ПолитикаИЗРАИЛЬИРАНТегеранКСИР
 
 
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