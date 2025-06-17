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Иран призвал G7 отказаться от однобокой риторики после заявления по Израилю - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Иран призвал G7 отказаться от однобокой риторики после заявления по Израилю
Иран призвал G7 отказаться от однобокой риторики после заявления по Израилю - 17.06.2025, ПРАЙМ
Иран призвал G7 отказаться от однобокой риторики после заявления по Израилю
Иран призывает G7 отказаться от "однобокой" риторики после заявления "Большой семерки" о поддержке безопасности Израиля, заявил официальный представитель МИД... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T13:13+0300
2025-06-17T13:13+0300
политика
иран
израиль
тегеран
кир стармер
мид
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ТЕГЕРАН, 17 июн - ПРАЙМ. Иран призывает G7 отказаться от "однобокой" риторики после заявления "Большой семерки" о поддержке безопасности Израиля, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Ранее агентство Рейтер сообщало, что страны "Большой семерки" (G7) в совместном заявлении выразили поддержку безопасности Израиля на фоне обострения конфликта с Ираном, указав на важность деэскалации на Ближнем Востоке По словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, участники саммита сошлись также во мнении, что не хотят видеть ядерную программу Ирана. "В заявлении лидеров G7 откровенно игнорируется неприкрытая агрессия Израиля против Ирана и незаконные нападения на нашу мирную ядерную инфраструктуру, а также неизбирательные удары по жилым районам и убийства наших граждан. Израиль развязал войну против Ирана и атаковал ядерные объекты Ирана в нарушение статьи 2 Устава ООН и вопреки запрету на применение силы против мирных ядерных объектов. Большая семерка должна отказаться от своей односторонней риторики и обратиться к реальному источнику эскалации - Израилю", - написал Багаи на своей странице в социальной сети X. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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иран
израиль
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иран, израиль, тегеран, кир стармер, мид, оон
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Тегеран, Кир Стармер, МИД, ООН
13:13 17.06.2025
 
Иран призвал G7 отказаться от однобокой риторики после заявления по Израилю

МИД Ирана призвал G7 отказаться от однобокой риторики после заявления по Израилю

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 17 июн - ПРАЙМ. Иран призывает G7 отказаться от "однобокой" риторики после заявления "Большой семерки" о поддержке безопасности Израиля, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что страны "Большой семерки" (G7) в совместном заявлении выразили поддержку безопасности Израиля на фоне обострения конфликта с Ираном, указав на важность деэскалации на Ближнем Востоке По словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, участники саммита сошлись также во мнении, что не хотят видеть ядерную программу Ирана.
"В заявлении лидеров G7 откровенно игнорируется неприкрытая агрессия Израиля против Ирана и незаконные нападения на нашу мирную ядерную инфраструктуру, а также неизбирательные удары по жилым районам и убийства наших граждан. Израиль развязал войну против Ирана и атаковал ядерные объекты Ирана в нарушение статьи 2 Устава ООН и вопреки запрету на применение силы против мирных ядерных объектов. Большая семерка должна отказаться от своей односторонней риторики и обратиться к реальному источнику эскалации - Израилю", - написал Багаи на своей странице в социальной сети X.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
%Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
В Турции допустили рост цен на нефть из-за конфликта Израиля и Ирана
12:22
 
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