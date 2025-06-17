https://1prime.ru/20250617/iran-858573278.html
Иран призвал G7 отказаться от однобокой риторики после заявления по Израилю
Иран призвал G7 отказаться от однобокой риторики после заявления по Израилю - 17.06.2025, ПРАЙМ
Иран призвал G7 отказаться от однобокой риторики после заявления по Израилю
Иран призывает G7 отказаться от "однобокой" риторики после заявления "Большой семерки" о поддержке безопасности Израиля, заявил официальный представитель МИД... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T13:13+0300
2025-06-17T13:13+0300
2025-06-17T13:13+0300
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ТЕГЕРАН, 17 июн - ПРАЙМ. Иран призывает G7 отказаться от "однобокой" риторики после заявления "Большой семерки" о поддержке безопасности Израиля, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Ранее агентство Рейтер сообщало, что страны "Большой семерки" (G7) в совместном заявлении выразили поддержку безопасности Израиля на фоне обострения конфликта с Ираном, указав на важность деэскалации на Ближнем Востоке По словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, участники саммита сошлись также во мнении, что не хотят видеть ядерную программу Ирана. "В заявлении лидеров G7 откровенно игнорируется неприкрытая агрессия Израиля против Ирана и незаконные нападения на нашу мирную ядерную инфраструктуру, а также неизбирательные удары по жилым районам и убийства наших граждан. Израиль развязал войну против Ирана и атаковал ядерные объекты Ирана в нарушение статьи 2 Устава ООН и вопреки запрету на применение силы против мирных ядерных объектов. Большая семерка должна отказаться от своей односторонней риторики и обратиться к реальному источнику эскалации - Израилю", - написал Багаи на своей странице в социальной сети X. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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иран, израиль, тегеран, кир стармер, мид, оон
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Тегеран, Кир Стармер, МИД, ООН
Иран призвал G7 отказаться от однобокой риторики после заявления по Израилю
МИД Ирана призвал G7 отказаться от однобокой риторики после заявления по Израилю
ТЕГЕРАН, 17 июн - ПРАЙМ. Иран призывает G7 отказаться от "однобокой" риторики после заявления "Большой семерки" о поддержке безопасности Израиля, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что страны "Большой семерки" (G7) в совместном заявлении выразили поддержку безопасности Израиля на фоне обострения конфликта с Ираном, указав на важность деэскалации на Ближнем Востоке По словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, участники саммита сошлись также во мнении, что не хотят видеть ядерную программу Ирана.
"В заявлении лидеров G7 откровенно игнорируется неприкрытая агрессия Израиля против Ирана и незаконные нападения на нашу мирную ядерную инфраструктуру, а также неизбирательные удары по жилым районам и убийства наших граждан. Израиль развязал войну против Ирана и атаковал ядерные объекты Ирана в нарушение статьи 2 Устава ООН и вопреки запрету на применение силы против мирных ядерных объектов. Большая семерка должна отказаться от своей односторонней риторики и обратиться к реальному источнику эскалации - Израилю", - написал Багаи на своей странице в социальной сети X.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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