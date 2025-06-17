https://1prime.ru/20250617/iran-858582615.html

СМИ: Иран уничтожил "значительное число" офицеров "Моссада"

СМИ: Иран уничтожил "значительное число" офицеров "Моссада" - 17.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: Иран уничтожил "значительное число" офицеров "Моссада"

Иран ликвидировал "значительное число" офицеров и командующих при ударах по центрам "Моссада" и военной разведки Израиля, передает иранское агентство Tasnim. | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T16:08+0300

2025-06-17T16:08+0300

2025-06-17T16:08+0300

общество

израиль

иран

тегеран

ксир

https://cdnn.1prime.ru/img/84098/17/840981733_0:89:3093:1829_1920x0_80_0_0_a49d6aef17bfa29b3073b068eb26454f.jpg

ТЕГЕРАН, 17 июн - ПРАЙМ. Иран ликвидировал "значительное число" офицеров и командующих при ударах по центрам "Моссада" и военной разведки Израиля, передает иранское агентство Tasnim. Во вторник иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) сообщил о нанесении ударов по "центру планирования операций" израильской разведки "Моссад" в Тель-Авиве и управлению военной разведки Израиля "Аман". "После сегодняшнего ракетного удара КСИР по центрам разведки Израиля, включая военную разведывательную организацию, известную как "Аман", и службу разведки и специальных операций, известную как "Моссад", было убито значительное число старших офицеров и командиров разведки израильского режима", - говорится в сообщении агентства. Издание отмечает, что Израиль из-за введенной цензуры новостного пространства не публикует информационные сообщения со статистикой жертв иранских ударов, в особенности число жертв среди офицеров разведки и военного командования. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://1prime.ru/20250617/peskov-858574628.html

израиль

иран

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , израиль, иран, тегеран, ксир