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Япония и США пока не пришли к соглашению по пошлинам, заявил Исиба

Япония и США пока не пришли к соглашению по пошлинам, заявил Исиба - 17.06.2025, ПРАЙМ

Япония и США пока не пришли к соглашению по пошлинам, заявил Исиба

Япония и США пока не смогли прийти к соглашению по пошлинам, понимания того, когда это может произойти, нет, заявил журналистам японский премьер-министр Сигэру... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T04:43+0300

2025-06-17T04:43+0300

2025-06-17T04:43+0300

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ТОКИО, 17 июн – ПРАЙМ. Япония и США пока не смогли прийти к соглашению по пошлинам, понимания того, когда это может произойти, нет, заявил журналистам японский премьер-министр Сигэру Исиба после встречи с американским президентом Дональдом Трампом на полях саммита G7 в Канаде. "До настоящего времени Япония и США вели активные и искренние дискуссии, вели переговоры до самого последнего момента и изучали возможности достижения соглашения. Однако еще остаются некоторые моменты, по которым обе стороны не согласны, поэтому мы не достигли соглашения по всему пакету", - цитирует телеканал NHK заявление главы Японии. Исиба также подчеркнул, что на переговорах в конечном счете все сводится к тому, будут ли реализованы национальные интересы каждой из сторон. "Например, автомобили представляют собой действительно большой национальный интерес для нашей страны. Все сводится к тому, чтобы приложить все усилия для защиты наших национальных интересов", - добавил он. Отвечая на вопрос журналистов о возможных сроках заключения соглашения, премьер-министр Японии ответил, что это предсказать сложно, так как в обсуждениях участвуют обе стороны. Япония провела уже шесть раундов переговоров с США по поводу пошлин. В начале первого раунда на переговорах присутствовал президент США Дональд Трамп. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка - 10%. При этом большинство стран должны были столкнуться с повышенными ставками, которые, как объясняло управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. До этого Япония подпала под введенные 25-процентные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и 25-процентные на автомобили, произведенные не в США (3 апреля). В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространилось слово "трамп-шок" по аналогии с обозначением кризиса 2008-2009 годов "лиман-шок" от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис, и "корона-шок", отмечающий экономический кризис, связанный с пандемией. США занимает первое место в экспорте Японии. На них приходится 21,3 триллиона иен (146,5 миллиарда долларов). Почти треть составляет экспорт автомобилей. До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%, после введения дополнительных пошлин - 27,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США. Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек. Последние пять лет Япония является главным инвестором США, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо.

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мировая экономика, сша, япония, токио, дональд трамп