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"Камаз" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 11 млрд рублей

"Камаз" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 11 млрд рублей - 17.06.2025, ПРАЙМ

"Камаз" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 11 млрд рублей

"Камаз" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 11 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T16:54+0300

2025-06-17T16:54+0300

2025-06-17T16:54+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. "Камаз" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 11 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на двухлетние биржевые облигации серии БО-П15 с ежемесячной выплатой купонов. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения в 5 миллиардов рублей. Финальный ориентир ставки купонов составляет 18% годовых, что соответствует доходности к погашению 19,56% годовых. Техническая часть размещения предварительно назначена на 20 июня. Организатором размещения выступает Совкомбанк.

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рынок, торги, россия, камаз, совкомбанк