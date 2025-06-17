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"Камаз" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 11 млрд рублей - 17.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250617/kamaz-858583877.html
"Камаз" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 11 млрд рублей
"Камаз" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 11 млрд рублей - 17.06.2025, ПРАЙМ
"Камаз" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 11 млрд рублей
"Камаз" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 11 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T16:54+0300
2025-06-17T16:54+0300
экономика
рынок
торги
россия
камаз
совкомбанк
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. "Камаз" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 11 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на двухлетние биржевые облигации серии БО-П15 с ежемесячной выплатой купонов. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения в 5 миллиардов рублей. Финальный ориентир ставки купонов составляет 18% годовых, что соответствует доходности к погашению 19,56% годовых. Техническая часть размещения предварительно назначена на 20 июня. Организатором размещения выступает Совкомбанк.
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рынок, торги, россия, камаз, совкомбанк
Экономика, Рынок, Торги, РОССИЯ, Камаз, Совкомбанк
16:54 17.06.2025
 
"Камаз" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 11 млрд рублей

"Камаз" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 11 миллиардов рублей

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "КАМАЗ"
Логотип ПАО КАМАЗ - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. "Камаз" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 11 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания во вторник собирала заявки инвесторов на двухлетние биржевые облигации серии БО-П15 с ежемесячной выплатой купонов. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения в 5 миллиардов рублей.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 18% годовых, что соответствует доходности к погашению 19,56% годовых.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 20 июня. Организатором размещения выступает Совкомбанк.
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