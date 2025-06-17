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Бизнесмен Карапетян сделал заявление на фоне слухов о задержании в Ереване
Бизнесмен Карапетян сделал заявление на фоне слухов о задержании в Ереване - 17.06.2025, ПРАЙМ
Бизнесмен Карапетян сделал заявление на фоне слухов о задержании в Ереване
Глава Группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян, заявивший о поддержке Армянской церкви на фоне нападок властей Армении, пообещал бороться за святыни армянского... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T21:20+0300
2025-06-17T21:20+0300
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ЕРЕВАН, 17 июн - ПРАЙМ. Глава Группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян, заявивший о поддержке Армянской церкви на фоне нападок властей Армении, пообещал бороться за святыни армянского народа. "Я буду бороться за святыни армянского народа изо всех сил, где бы я ни был, что бы ни случилось. Я не позволю, чтобы кто-либо в своих целях попирал наши святыни", - говорится в заявлении Карапетяна, распространенном пресс-службой ГК "Ташир".Кроме того, комментируя ситуацию, предприниматель заявил RT, что руководство республики хотело его задержать, но простые люди, собравшиеся во дворе, "дали отпор".Карапетян добавил, что улица в Ереване, где находится его дом, перекрыта.Во вторник МВД Армении сообщило об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение лицах. Брат Самвела Карапетяна Карен заявил, что опасается задержания бизнесмена. Ранее президент ГК "Ташир" Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей. Пашинян публиковал оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсетях. Используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе. Группа "Ташир" Самвела Карапетяна владеет и управляет активами в строительной, девелоперской, промышленной отраслях, ритейле, ресторанном бизнесе, энергетике и финансовом секторе. Совокупный портфель активов группы в сфере недвижимости, по ее собственным данным, составляет около 2,5 миллиона квадратных метров. По информации на сайте группы, в настоящее время она владеет 34 торговыми центрами, в том числе 12 – в Москве (ТЦ "Рио", "Ереван Плаза", "Райкин Плаза", Family room, "Европарк" и другие).
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общество , ереван, армения, рф, никол пашинян, ташир, facebook, мвд
Общество , Ереван, АРМЕНИЯ, РФ, Никол Пашинян, Ташир, Facebook, МВД
Бизнесмен Карапетян сделал заявление на фоне слухов о задержании в Ереване
Глава ГК "Ташир" Карапетян пообещал бороться за святыни армянского народа
ЕРЕВАН, 17 июн - ПРАЙМ. Глава Группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян, заявивший о поддержке Армянской церкви на фоне нападок властей Армении, пообещал бороться за святыни армянского народа.
"Я буду бороться за святыни армянского народа изо всех сил, где бы я ни был, что бы ни случилось. Я не позволю, чтобы кто-либо в своих целях попирал наши святыни", - говорится в заявлении Карапетяна, распространенном пресс-службой ГК "Ташир".
Кроме того, комментируя ситуацию, предприниматель заявил RT, что руководство республики хотело его задержать, но простые люди, собравшиеся во дворе, "дали отпор".
Карапетян добавил, что улица в Ереване, где находится его дом, перекрыта.
Во вторник МВД Армении сообщило об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение лицах. Брат Самвела Карапетяна Карен заявил, что опасается задержания бизнесмена.
Ранее президент ГК "Ташир" Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей.
Пашинян публиковал оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсетях. Используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.
Группа "Ташир" Самвела Карапетяна владеет и управляет активами в строительной, девелоперской, промышленной отраслях, ритейле, ресторанном бизнесе, энергетике и финансовом секторе. Совокупный портфель активов группы в сфере недвижимости, по ее собственным данным, составляет около 2,5 миллиона квадратных метров. По информации на сайте группы, в настоящее время она владеет 34 торговыми центрами, в том числе 12 – в Москве (ТЦ "Рио", "Ереван Плаза", "Райкин Плаза", Family room, "Европарк" и другие).
ГК "Ташир" опровергла сообщения о задержании миллиардера Карапетяна