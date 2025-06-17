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Китайцы лидируют по числу средних трат за один день путешествия по Москве

Китайцы лидируют по числу средних трат за один день путешествия по Москве - 17.06.2025, ПРАЙМ

Китайцы лидируют по числу средних трат за один день путешествия по Москве

Китайцы лидируют по количеству средних трат за один день путешествия по Москве, гости из КНР оставляют в столице ежедневно 44 тысячи рублей, сообщил в интервью... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T07:47+0300

2025-06-17T07:47+0300

2025-06-17T07:47+0300

бизнес

туризм

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китай

москва

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ПЕКИН, 17 июн - ПРАЙМ. Китайцы лидируют по количеству средних трат за один день путешествия по Москве, гости из КНР оставляют в столице ежедневно 44 тысячи рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов. "Иностранные путешественники важны и для экономики города, средний чек у туриста из дальнего зарубежья составляет более 200 тысяч рублей. А Китай стал лидером по количеству средних трат за один день путешествия по Москве - 44 тысячи рублей", - сказал Козлов. Фестиваль "Московские сезоны в Пекине" прошел с 12 по 15 июня на пешеходной улице Ванфуцзин столицы КНР. Он был организован Правительством Москвы при поддержке Народного правительства Пекина. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, туризм, россия, китай, москва, кнр