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Вице-премьер Госсовета КНР посетит Россию для участия в ПМЭФ - 17.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Вице-премьер Госсовета КНР посетит Россию для участия в ПМЭФ
Вице-премьер Госсовета КНР посетит Россию для участия в ПМЭФ - 17.06.2025, ПРАЙМ
Вице-премьер Госсовета КНР посетит Россию для участия в ПМЭФ
Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян с 19 по 21 июня посетит Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, заявил на брифинге во... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T10:20+0300
2025-06-17T10:20+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
пекин
госсовет
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ПЕКИН, 17 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян с 19 по 21 июня посетит Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. "По приглашению правительства Российской Федерации член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян с 19 по 21 июня посетит Россию для участия в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме", - сообщил дипломат. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, мировая экономика, китай, пекин, госсовет
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Пекин, Госсовет
10:20 17.06.2025
 
Вице-премьер Госсовета КНР посетит Россию для участия в ПМЭФ

Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян с 19 по 21 июня посетит Россию

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк" Петербургский международный экономический форум
 Петербургский международный экономический форум - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ПЕКИН, 17 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян с 19 по 21 июня посетит Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"По приглашению правительства Российской Федерации член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян с 19 по 21 июня посетит Россию для участия в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме", - сообщил дипломат.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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