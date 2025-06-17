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Вице-премьер Госсовета КНР посетит Россию для участия в ПМЭФ
Вице-премьер Госсовета КНР посетит Россию для участия в ПМЭФ - 17.06.2025, ПРАЙМ
Вице-премьер Госсовета КНР посетит Россию для участия в ПМЭФ
Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян с 19 по 21 июня посетит Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, заявил на брифинге во... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T10:20+0300
2025-06-17T10:20+0300
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ПЕКИН, 17 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян с 19 по 21 июня посетит Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. "По приглашению правительства Российской Федерации член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян с 19 по 21 июня посетит Россию для участия в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме", - сообщил дипломат. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Вице-премьер Госсовета КНР посетит Россию для участия в ПМЭФ
Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян с 19 по 21 июня посетит Россию
ПЕКИН, 17 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян с 19 по 21 июня посетит Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"По приглашению правительства Российской Федерации член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян с 19 по 21 июня посетит Россию для участия в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме", - сообщил дипломат.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Представители 140 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2025