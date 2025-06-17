https://1prime.ru/20250617/kndr-858565980.html
"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР
"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР - 17.06.2025, ПРАЙМ
"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР
"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР, из Москвы в Пхеньян они дойдут за 15 дней, говорится в сообщении компании. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T10:39+0300
2025-06-17T10:39+0300
2025-06-17T10:39+0300
россия
мировая экономика
москва
пхеньян
кндр
почта россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83153/71/831537131_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_e307648ff7467f0642fd4e83ef6e1cc4.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. "Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР, из Москвы в Пхеньян они дойдут за 15 дней, говорится в сообщении компании. "Почта запустила отправку посылок в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Сообщение между странами было приостановлено в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса", - говорится в сообщении. Отмечается, что в мае "Почта России" и "Почта КНДР" провели тестовые доставки, теперь физические и юридические лица могут отправлять посылки массой до 20 килограммов. "Из Москвы в Пхеньян они дойдут за 15 календарных дней", - добавили в компании. Посылки самолетом доставляют из Москвы во Владивосток, откуда партнёрская северокорейская авиакомпания транспортирует их уже в Пхеньян, уточнили в компании.
https://1prime.ru/20250605/shadaev-858221538.html
москва
пхеньян
кндр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83153/71/831537131_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_a854e6659abdef328976e8eee068475b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, москва, пхеньян, кндр, почта россии
РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, Пхеньян, КНДР, Почта России
"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР
"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР, из Москвы они дойдут за 15 дней
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. "Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР, из Москвы в Пхеньян они дойдут за 15 дней, говорится в сообщении компании.
"Почта запустила отправку посылок в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Сообщение между странами было приостановлено в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мае "Почта России" и "Почта КНДР" провели тестовые доставки, теперь физические и юридические лица могут отправлять посылки массой до 20 килограммов. "Из Москвы в Пхеньян они дойдут за 15 календарных дней", - добавили в компании.
Посылки самолетом доставляют из Москвы во Владивосток, откуда партнёрская северокорейская авиакомпания транспортирует их уже в Пхеньян, уточнили в компании.
Шадаев рассказал о программе поддержки "Почты России"