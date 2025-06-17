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"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР - 17.06.2025, ПРАЙМ
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"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР
"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР - 17.06.2025, ПРАЙМ
"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР
"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР, из Москвы в Пхеньян они дойдут за 15 дней, говорится в сообщении компании. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T10:39+0300
2025-06-17T10:39+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. "Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР, из Москвы в Пхеньян они дойдут за 15 дней, говорится в сообщении компании. "Почта запустила отправку посылок в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Сообщение между странами было приостановлено в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса", - говорится в сообщении. Отмечается, что в мае "Почта России" и "Почта КНДР" провели тестовые доставки, теперь физические и юридические лица могут отправлять посылки массой до 20 килограммов. "Из Москвы в Пхеньян они дойдут за 15 календарных дней", - добавили в компании. Посылки самолетом доставляют из Москвы во Владивосток, откуда партнёрская северокорейская авиакомпания транспортирует их уже в Пхеньян, уточнили в компании.
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россия, мировая экономика, москва, пхеньян, кндр, почта россии
РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, Пхеньян, КНДР, Почта России
10:39 17.06.2025
 
"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР

"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР, из Москвы они дойдут за 15 дней

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк" Почта банк
 Почта банк - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. "Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР, из Москвы в Пхеньян они дойдут за 15 дней, говорится в сообщении компании.
"Почта запустила отправку посылок в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Сообщение между странами было приостановлено в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мае "Почта России" и "Почта КНДР" провели тестовые доставки, теперь физические и юридические лица могут отправлять посылки массой до 20 килограммов. "Из Москвы в Пхеньян они дойдут за 15 календарных дней", - добавили в компании.
Посылки самолетом доставляют из Москвы во Владивосток, откуда партнёрская северокорейская авиакомпания транспортирует их уже в Пхеньян, уточнили в компании.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
Шадаев рассказал о программе поддержки "Почты России"
5 июня, 12:26
 
РОССИЯМировая экономикаМОСКВАПхеньянКНДРПочта России
 
 
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