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Греция обвинила Турцию в попытке захватить часть Эгейского моря

Греция обвинила Турцию в попытке захватить часть Эгейского моря - 17.06.2025, ПРАЙМ

Греция обвинила Турцию в попытке захватить часть Эгейского моря

Турция пытается захватить территории Эгейского моря, которые ей не принадлежат, заявил официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис в... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T20:42+0300

2025-06-17T20:42+0300

2025-06-17T20:43+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Турция пытается захватить территории Эгейского моря, которые ей не принадлежат, заявил официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис в интервью телеканалу Skai, комментируя представленную Анкарой карту морского пространственного планирования. Накануне Турция зарегистрировала в Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО "Карту морского пространственного планирования Турции", подготовленную при координации Национального исследовательского центра морского права Университета Анкары (DEHUKAM). "Это важное событие обеспечило то, что пространственное планирование Турции для устойчивого использования морских и прибрежных районов получило международное признание и официальный статус. Пусть это будет полезно для нашей страны", - заявил исследовательский центр. Анкара объявила, что также отправит карту в ООН. В пояснении DEHUKAM к карте говорится, что "границы на карте морского пространственного планирования, касающиеся районов морской юрисдикции за пределами территориального моря в Эгейском море, будут представлять собой срединную линию между турецким и греческим материками до тех пор, пока между Турцией и Грецией не будет заключено соглашение о делимитации морских пространств". Турция также вновь поставила под сомнение право Греции на ряд островов. "В Эгейском море есть множество небольших островов, островков и скал, которые не были переданы Греции по международным договорам", - говорится в заявлении. Греческая газета "Катимерини" написала, что "Анкара разграничивает территории по половине Эгейского моря", а карту для ЮНЕСКО подготовила на основе своей теории "срединной линии". По мнению газеты, Анкара серьезное осложняет двусторонние отношения, поскольку с помощью карты Турция по сути делит Эгейское море на две части: красная линия, которая прослеживается от греко-турецкой пограничной линии в устье реки Эврос на север и затем на юг от Додеканеса, представляет собой взгляд соседней страны на "срединную линию" между Турцией и материковой Грецией, поскольку Турция не признает никакого права островов на ИЭЗ и континентальный шельф, кроме 6-мильных территориальных вод. Пресс-секретарь правительства Греции Маринакис заявил, что ЮНЕСКО не имеет компетенции в картографировании, а Турция пытается узурпировать чужую территорию. "Турция, помимо того, что пытается узурпировать, захватить территории, которые ей не принадлежат, и это очевидно и противоречит международному праву и самой реальности, представляет план в организацию, которая не компетентна предпринимать такие действия. Чтобы люди это поняли, это все равно что пойти отправить письмо в службу, не имеющую отношения к отправке писем. Это нечто совершенно необоснованное, не имеющее никакого юридического эффекта", - сказал Маринакис. По его словам, очевидно, что Греция сделает все возможное, чтобы осудить это. При этом Маринакис считает законным представленное Грецией морское пространственное планирование, поскольку оно было зарегистрирован в компетентном органе Евросоюза. На вопрос, собирается ли премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, официальный представитель правительства ответил, что на данный момент ничего не может сказать по поводу встречи. По сообщениям, такая встреча планировалась еще в апреле, но ее дату не могли согласовать. Нет ясности и о возможности встречи Мицотакиса и Эрдогана на саммите НАТО в Гааге, начинающемся 24 июня. Греция в середине апреля опубликовала стратегию морского планирования и опубликовало карта, включающую континентальный шельф, по которому идут споры с Турцией. При этом правительство Греции прямо признало, что подготовка стратегии вызовет негативную реакцию со стороны Турции. МИД Турции заявил, что Греции нарушает юрисдикцию Турции, а греческая стратегия не имеет правового последствия для Анкары. Греция имеет ряд нерешенных вопросов с соседней Турцией. Разногласия по территориальным вопросам ранее неоднократно приводили к серьезному обострению отношения между двумя странами – союзниками по НАТО.

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мировая экономика, турция, греция, анкара, реджеп тайип эрдоган, кириакос мицотакис, юнеско, нато, оон