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Нацпроект по космосу утвердили у президента, заявил глава "Роскосмоса" - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Нацпроект по космосу утвердили у президента, заявил глава "Роскосмоса"
Нацпроект по космосу утвердили у президента, заявил глава "Роскосмоса" - 17.06.2025, ПРАЙМ
Нацпроект по космосу утвердили у президента, заявил глава "Роскосмоса"
Национальный проект по космосу утверждён Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса"... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T12:17+0300
2025-06-17T12:17+0300
технологии
россия
дмитрий баканов
роскосмос
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Национальный проект по космосу утверждён Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Двадцатого мая на стратегии у председателя правительства мы первый раз представили новую версию Национального проекта, а на позапрошлой неделе утвердили её у президента. Сейчас пришло время начинать её реализовывать", - сказал Баканов на заседании в Совете Федерации. Ранее он сообщил, что Национальный проект по космосу может быть утверждён Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам в первой половине июня. Стратегический совет прошёл 6 июня. В Нацпроект войдут группировки спутников дистанционного зондирования Земли, связи, в том числе широкополосного доступа в интернет, управления дронами, разработка метановой ракеты с возвращаемой ступенью "Амур-СПГ", работа по увеличению точности ГЛОНАСС. Каждый действующий федеральный проект, связанный с космонавтикой, теперь согласован с Нацпроектом. Минфин одобрил финансирование нацпроекта в размере около 4,4 триллиона рублей до 2036 года.​
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технологии, россия, дмитрий баканов, роскосмос
Технологии, РОССИЯ, Дмитрий Баканов, Роскосмос
12:17 17.06.2025
 
Нацпроект по космосу утвердили у президента, заявил глава "Роскосмоса"

Баканов: нацпроект по космосу утвержден Советом при президенте

© РИА Новости . Нина Падалко | Перейти в медиабанкСтенд "Роскосмоса" на Dubai Airshow-2023
Стенд Роскосмоса на Dubai Airshow-2023 - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Нина Падалко
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Национальный проект по космосу утверждён Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Двадцатого мая на стратегии у председателя правительства мы первый раз представили новую версию Национального проекта, а на позапрошлой неделе утвердили её у президента. Сейчас пришло время начинать её реализовывать", - сказал Баканов на заседании в Совете Федерации.
Ранее он сообщил, что Национальный проект по космосу может быть утверждён Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам в первой половине июня. Стратегический совет прошёл 6 июня.
В Нацпроект войдут группировки спутников дистанционного зондирования Земли, связи, в том числе широкополосного доступа в интернет, управления дронами, разработка метановой ракеты с возвращаемой ступенью "Амур-СПГ", работа по увеличению точности ГЛОНАСС. Каждый действующий федеральный проект, связанный с космонавтикой, теперь согласован с Нацпроектом. Минфин одобрил финансирование нацпроекта в размере около 4,4 триллиона рублей до 2036 года.​
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