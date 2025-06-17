https://1prime.ru/20250617/kosmos-858570872.html

Нацпроект по космосу утвердили у президента, заявил глава "Роскосмоса"

Нацпроект по космосу утвердили у президента, заявил глава "Роскосмоса" - 17.06.2025, ПРАЙМ

Нацпроект по космосу утвердили у президента, заявил глава "Роскосмоса"

Национальный проект по космосу утверждён Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса"... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T12:17+0300

2025-06-17T12:17+0300

2025-06-17T12:17+0300

технологии

россия

дмитрий баканов

роскосмос

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Национальный проект по космосу утверждён Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Двадцатого мая на стратегии у председателя правительства мы первый раз представили новую версию Национального проекта, а на позапрошлой неделе утвердили её у президента. Сейчас пришло время начинать её реализовывать", - сказал Баканов на заседании в Совете Федерации. Ранее он сообщил, что Национальный проект по космосу может быть утверждён Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам в первой половине июня. Стратегический совет прошёл 6 июня. В Нацпроект войдут группировки спутников дистанционного зондирования Земли, связи, в том числе широкополосного доступа в интернет, управления дронами, разработка метановой ракеты с возвращаемой ступенью "Амур-СПГ", работа по увеличению точности ГЛОНАСС. Каждый действующий федеральный проект, связанный с космонавтикой, теперь согласован с Нацпроектом. Минфин одобрил финансирование нацпроекта в размере около 4,4 триллиона рублей до 2036 года.​

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технологии, россия, дмитрий баканов, роскосмос