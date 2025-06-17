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"Лаборатория Касперского" запускает приложение для виртуальных сим-карт
"Лаборатория Касперского" запускает приложение для виртуальных сим-карт - 17.06.2025, ПРАЙМ
"Лаборатория Касперского" запускает приложение для виртуальных сим-карт
"Лаборатория Касперского" выходит на рынок виртуальных сим-карт и запускает свое приложение для iOS и Android, в котором можно купить и подключить eSIM,... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T07:02+0300
2025-06-17T07:02+0300
2025-06-17T07:02+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" выходит на рынок виртуальных сим-карт и запускает свое приложение для iOS и Android, в котором можно купить и подключить eSIM, рассказали РИА Новости в компании.
"Лаборатория Касперского" представила Kaspersky eSIM Store - приложение для iOS и Android, а также сайт, на котором можно быстро подобрать, купить и подключить eSIM с подходящим тарифом от локальных операторов связи - чтобы оставаться онлайн за рубежом", - сообщили в компании.
Отмечается, что в приложении можно подключить пакет интернета как для одной страны, так и для нескольких направлений. На выбор доступны предложения от операторов из более чем 150 стран и территорий мира.
Пользователь сможет выбрать краткосрочный тариф, который действует только в течение фиксированного срока и истекает после его окончания, или же бессрочный. В нем есть возможность расходовать купленные гигабайты, пока они не закончатся.
Приложение доступно в App Store, Google Play и RuStore.
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технологии, банки, финансы, москва, лаборатория касперского
Технологии, Банки, Финансы, МОСКВА, Лаборатория Касперского
"Лаборатория Касперского" запускает приложение для виртуальных сим-карт
"Лаборатория Касперского" запускает приложение для iOS и Android
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" выходит на рынок виртуальных сим-карт и запускает свое приложение для iOS и Android, в котором можно купить и подключить eSIM, рассказали РИА Новости в компании.
"Лаборатория Касперского" представила Kaspersky eSIM Store - приложение для iOS и Android, а также сайт, на котором можно быстро подобрать, купить и подключить eSIM с подходящим тарифом от локальных операторов связи - чтобы оставаться онлайн за рубежом", - сообщили в компании.
Отмечается, что в приложении можно подключить пакет интернета как для одной страны, так и для нескольких направлений. На выбор доступны предложения от операторов из более чем 150 стран и территорий мира.
Пользователь сможет выбрать краткосрочный тариф, который действует только в течение фиксированного срока и истекает после его окончания, или же бессрочный. В нем есть возможность расходовать купленные гигабайты, пока они не закончатся.
Приложение доступно в App Store, Google Play и RuStore.