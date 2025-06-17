Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Лаборатория Касперского" запускает приложение для виртуальных сим-карт - 17.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250617/laboratorija-858558224.html
"Лаборатория Касперского" запускает приложение для виртуальных сим-карт
"Лаборатория Касперского" запускает приложение для виртуальных сим-карт - 17.06.2025, ПРАЙМ
"Лаборатория Касперского" запускает приложение для виртуальных сим-карт
"Лаборатория Касперского" выходит на рынок виртуальных сим-карт и запускает свое приложение для iOS и Android, в котором можно купить и подключить eSIM,... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T07:02+0300
2025-06-17T07:02+0300
технологии
банки
финансы
москва
лаборатория касперского
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858558224.jpg?1750132942
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" выходит на рынок виртуальных сим-карт и запускает свое приложение для iOS и Android, в котором можно купить и подключить eSIM, рассказали РИА Новости в компании. "Лаборатория Касперского" представила Kaspersky eSIM Store - приложение для iOS и Android, а также сайт, на котором можно быстро подобрать, купить и подключить eSIM с подходящим тарифом от локальных операторов связи - чтобы оставаться онлайн за рубежом", - сообщили в компании. Отмечается, что в приложении можно подключить пакет интернета как для одной страны, так и для нескольких направлений. На выбор доступны предложения от операторов из более чем 150 стран и территорий мира. Пользователь сможет выбрать краткосрочный тариф, который действует только в течение фиксированного срока и истекает после его окончания, или же бессрочный. В нем есть возможность расходовать купленные гигабайты, пока они не закончатся. Приложение доступно в App Store, Google Play и RuStore.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, банки, финансы, москва, лаборатория касперского
Технологии, Банки, Финансы, МОСКВА, Лаборатория Касперского
07:02 17.06.2025
 
"Лаборатория Касперского" запускает приложение для виртуальных сим-карт

"Лаборатория Касперского" запускает приложение для iOS и Android

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" выходит на рынок виртуальных сим-карт и запускает свое приложение для iOS и Android, в котором можно купить и подключить eSIM, рассказали РИА Новости в компании.
"Лаборатория Касперского" представила Kaspersky eSIM Store - приложение для iOS и Android, а также сайт, на котором можно быстро подобрать, купить и подключить eSIM с подходящим тарифом от локальных операторов связи - чтобы оставаться онлайн за рубежом", - сообщили в компании.
Отмечается, что в приложении можно подключить пакет интернета как для одной страны, так и для нескольких направлений. На выбор доступны предложения от операторов из более чем 150 стран и территорий мира.
Пользователь сможет выбрать краткосрочный тариф, который действует только в течение фиксированного срока и истекает после его окончания, или же бессрочный. В нем есть возможность расходовать купленные гигабайты, пока они не закончатся.
Приложение доступно в App Store, Google Play и RuStore.
 
ТехнологииБанкиФинансыМОСКВАЛаборатория Касперского
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала