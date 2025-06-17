https://1prime.ru/20250617/lavrov-858553226.html
Лавров проедет переговоры с главой МИД Индонезии
Лавров проедет переговоры с главой МИД Индонезии - 17.06.2025, ПРАЙМ
Лавров проедет переговоры с главой МИД Индонезии
Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник в Москве проедет переговоры с главой МИД Индонезии Сугионо. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T00:17+0300
2025-06-17T00:17+0300
2025-06-17T00:17+0300
экономика
россия
мировая экономика
индонезия
москва
рф
владимир путин
сергей лавров
мария захарова
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858553226.jpg?1750108626
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник в Москве проедет переговоры с главой МИД Индонезии Сугионо.
В рамках переговоров министров иностранных дел стороны обменяются мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, а также по основным международным и региональным проблемам.
Министры обсудят расширение политических контактов, в том числе на высшем уровне, связей в области безопасности, а также в торгово-экономической и гуманитарной сферах и совершенствование договорно-правовой базы отношений, сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В феврале секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время визита в Джакарту и встречи с президентом республики Прабово Субианто передал приглашение российского лидера Владимира Путина посетить Москву. Как ожидается, президент Индонезии примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и проведет двустороннюю встречу с Путиным.
ТОРГОВЛЯ И ИНВЕСТИЦИИ
Россия и Индонезия последовательно наращивают сотрудничество в торгово-инвестиционной сфере. Так, товарооборот стран по итогам 2024 года увеличился до 4,3 миллиардов долларов. Приоритетными направлениями кооперации являются энергетика и добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, мирный космос.
Первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что Россия открыта для сотрудничества с Индонезией в формировании новых кооперационных связей по широкому спектру отраслей, в том числе базовых - энергетике, поставке нефтяной продукции, сотрудничестве в сферах СПГ, угля, алюминия и других.
В российском дипведомстве накануне сообщили, что близится к завершению работа над проектом соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. В 2023-2024 годах прошли пять раундов переговоров по документу.
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ЭНЕРГЕТИКА
Кроме того, Москва и Джакарта стремительно развивают двустороннее сотрудничество в областях обороны и безопасности. В частности, ноябре 2024 года прошло первое российско-индонезийское военно-морское учение "Орруда-2024" в Яванском море, а в этом году корабли ВМФ России приняли участие в многонациональном учении "Комодо-2025".
Более того, посол республики в Москве Прабово Субианто в интервью РИА Новости говорил, что Джакарта могла бы направить наблюдателей на военные учения "Запад-2025", которые проводят РФ и Белоруссия, но пока решения об участии нет.
Также Индонезия заинтересована в российских истребителях Су-35 и Су-57. Посол Субианто заявил агентству, что в будущем республика может купить оружие у России, а также обратиться за помощью в модернизации имеющегося, "возможности для этого есть".
"Росатом" ранее сообщал, что обсуждает с Индонезией перспективы строительства АЭС в провинции Юго-Восточный Сулавеси. Джакарта, по словам посла в Москве, хотела бы начать переговоры с "Росатомом" по этому вопросу, но деталей пока нет.
индонезия
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, индонезия, москва, рф, владимир путин, сергей лавров, мария захарова, мид, мид рф, росатом
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, МОСКВА, РФ, Владимир Путин, Сергей Лавров, Мария Захарова, МИД, МИД РФ, Росатом
Лавров проедет переговоры с главой МИД Индонезии
Лавров во вторник проедет переговоры с главой МИД Индонезии Сугионо
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник в Москве проедет переговоры с главой МИД Индонезии Сугионо.
В рамках переговоров министров иностранных дел стороны обменяются мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, а также по основным международным и региональным проблемам.
Министры обсудят расширение политических контактов, в том числе на высшем уровне, связей в области безопасности, а также в торгово-экономической и гуманитарной сферах и совершенствование договорно-правовой базы отношений, сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В феврале секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время визита в Джакарту и встречи с президентом республики Прабово Субианто передал приглашение российского лидера Владимира Путина посетить Москву. Как ожидается, президент Индонезии примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и проведет двустороннюю встречу с Путиным.
Россия и Индонезия последовательно наращивают сотрудничество в торгово-инвестиционной сфере. Так, товарооборот стран по итогам 2024 года увеличился до 4,3 миллиардов долларов. Приоритетными направлениями кооперации являются энергетика и добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, мирный космос.
Первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что Россия открыта для сотрудничества с Индонезией в формировании новых кооперационных связей по широкому спектру отраслей, в том числе базовых - энергетике, поставке нефтяной продукции, сотрудничестве в сферах СПГ, угля, алюминия и других.
В российском дипведомстве накануне сообщили, что близится к завершению работа над проектом соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. В 2023-2024 годах прошли пять раундов переговоров по документу.
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ЭНЕРГЕТИКА
Кроме того, Москва и Джакарта стремительно развивают двустороннее сотрудничество в областях обороны и безопасности. В частности, ноябре 2024 года прошло первое российско-индонезийское военно-морское учение "Орруда-2024" в Яванском море, а в этом году корабли ВМФ России приняли участие в многонациональном учении "Комодо-2025".
Более того, посол республики в Москве Прабово Субианто в интервью РИА Новости говорил, что Джакарта могла бы направить наблюдателей на военные учения "Запад-2025", которые проводят РФ и Белоруссия, но пока решения об участии нет.
Также Индонезия заинтересована в российских истребителях Су-35 и Су-57. Посол Субианто заявил агентству, что в будущем республика может купить оружие у России, а также обратиться за помощью в модернизации имеющегося, "возможности для этого есть".
"Росатом" ранее сообщал, что обсуждает с Индонезией перспективы строительства АЭС в провинции Юго-Восточный Сулавеси. Джакарта, по словам посла в Москве, хотела бы начать переговоры с "Росатомом" по этому вопросу, но деталей пока нет.