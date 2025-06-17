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Лавров проедет переговоры с главой МИД Индонезии

Лавров проедет переговоры с главой МИД Индонезии - 17.06.2025, ПРАЙМ

Лавров проедет переговоры с главой МИД Индонезии

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник в Москве проедет переговоры с главой МИД Индонезии Сугионо. | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T00:17+0300

2025-06-17T00:17+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник в Москве проедет переговоры с главой МИД Индонезии Сугионо. В рамках переговоров министров иностранных дел стороны обменяются мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, а также по основным международным и региональным проблемам. Министры обсудят расширение политических контактов, в том числе на высшем уровне, связей в области безопасности, а также в торгово-экономической и гуманитарной сферах и совершенствование договорно-правовой базы отношений, сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В феврале секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время визита в Джакарту и встречи с президентом республики Прабово Субианто передал приглашение российского лидера Владимира Путина посетить Москву. Как ожидается, президент Индонезии примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и проведет двустороннюю встречу с Путиным. ТОРГОВЛЯ И ИНВЕСТИЦИИ Россия и Индонезия последовательно наращивают сотрудничество в торгово-инвестиционной сфере. Так, товарооборот стран по итогам 2024 года увеличился до 4,3 миллиардов долларов. Приоритетными направлениями кооперации являются энергетика и добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, мирный космос. Первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что Россия открыта для сотрудничества с Индонезией в формировании новых кооперационных связей по широкому спектру отраслей, в том числе базовых - энергетике, поставке нефтяной продукции, сотрудничестве в сферах СПГ, угля, алюминия и других. В российском дипведомстве накануне сообщили, что близится к завершению работа над проектом соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. В 2023-2024 годах прошли пять раундов переговоров по документу. ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ЭНЕРГЕТИКА Кроме того, Москва и Джакарта стремительно развивают двустороннее сотрудничество в областях обороны и безопасности. В частности, ноябре 2024 года прошло первое российско-индонезийское военно-морское учение "Орруда-2024" в Яванском море, а в этом году корабли ВМФ России приняли участие в многонациональном учении "Комодо-2025". Более того, посол республики в Москве Прабово Субианто в интервью РИА Новости говорил, что Джакарта могла бы направить наблюдателей на военные учения "Запад-2025", которые проводят РФ и Белоруссия, но пока решения об участии нет. Также Индонезия заинтересована в российских истребителях Су-35 и Су-57. Посол Субианто заявил агентству, что в будущем республика может купить оружие у России, а также обратиться за помощью в модернизации имеющегося, "возможности для этого есть". "Росатом" ранее сообщал, что обсуждает с Индонезией перспективы строительства АЭС в провинции Юго-Восточный Сулавеси. Джакарта, по словам посла в Москве, хотела бы начать переговоры с "Росатомом" по этому вопросу, но деталей пока нет.

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