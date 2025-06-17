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Фон дер Ляйен обсудила с Трампом вопросы от Украины до торговли
Фон дер Ляйен обсудила с Трампом вопросы от Украины до торговли - 17.06.2025, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен обсудила с Трампом вопросы от Украины до торговли
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обсудила с президентом США Дональдом Трампом важнейшие вопросы - от Украины до торговли. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T01:26+0300
2025-06-17T01:26+0300
2025-06-17T01:26+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обсудила с президентом США Дональдом Трампом важнейшие вопросы - от Украины до торговли.
"Я обсудила с президентом Трампом важнейшие вопросы: от Украины до торговли. Что касается торговли, мы поручили командам ускорить свою работу, чтобы заключить хорошую и справедливую сделку", - написала глава ЕК в социальной сети X.
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Фон дер Ляйен обсудила с Трампом вопросы от Украины до торговли
Глава ЕК фон дер Ляйен обсудила с Трампом важнейшие вопросы от Украины до торговли