https://1prime.ru/20250617/magate--858579733.html

МАГАТЭ нашло следы попаданий по подземным залам обогащения урана в Иране

МАГАТЭ нашло следы попаданий по подземным залам обогащения урана в Иране - 17.06.2025, ПРАЙМ

МАГАТЭ нашло следы попаданий по подземным залам обогащения урана в Иране

МАГАТЭ после анализа спутниковых снимков ядерных объектов Ирана обнаружило следы попаданий по подземным залам обогащения в Натанзе, сообщило агентство. | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T15:26+0300

2025-06-17T15:26+0300

2025-06-17T15:26+0300

политика

газ

иран

израиль

магатэ

https://cdnn.1prime.ru/img/84098/17/840981733_0:89:3093:1829_1920x0_80_0_0_a49d6aef17bfa29b3073b068eb26454f.jpg

ВЕНА, 17 июн - ПРАЙМ. МАГАТЭ после анализа спутниковых снимков ядерных объектов Ирана обнаружило следы попаданий по подземным залам обогащения в Натанзе, сообщило агентство. В Натанзе расположен один из главных объектов Ирана по обогащению урана. "Иран: на основе продолжающегося анализа спутниковых изображений высокого разрешения, полученных после пятничных атак (Израиля на Иран - ред.), МАГАТЭ выявило дополнительные элементы, указывающие на прямые попадания по подземным залам обогащения на объекте в Натанзе", - говорится в сообщении в официальном аккаунте агентства в соцсети Х. Агентство уточнило, что изменений по иранским объектам в Исфахане и Фордо не зафиксировано. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://1prime.ru/20250617/iran-858573278.html

иран

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, иран, израиль, магатэ