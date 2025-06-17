https://1prime.ru/20250617/magate--858579733.html
МАГАТЭ нашло следы попаданий по подземным залам обогащения урана в Иране
МАГАТЭ нашло следы попаданий по подземным залам обогащения урана в Иране - 17.06.2025, ПРАЙМ
МАГАТЭ нашло следы попаданий по подземным залам обогащения урана в Иране
МАГАТЭ после анализа спутниковых снимков ядерных объектов Ирана обнаружило следы попаданий по подземным залам обогащения в Натанзе, сообщило агентство. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T15:26+0300
2025-06-17T15:26+0300
2025-06-17T15:26+0300
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ВЕНА, 17 июн - ПРАЙМ. МАГАТЭ после анализа спутниковых снимков ядерных объектов Ирана обнаружило следы попаданий по подземным залам обогащения в Натанзе, сообщило агентство. В Натанзе расположен один из главных объектов Ирана по обогащению урана. "Иран: на основе продолжающегося анализа спутниковых изображений высокого разрешения, полученных после пятничных атак (Израиля на Иран - ред.), МАГАТЭ выявило дополнительные элементы, указывающие на прямые попадания по подземным залам обогащения на объекте в Натанзе", - говорится в сообщении в официальном аккаунте агентства в соцсети Х. Агентство уточнило, что изменений по иранским объектам в Исфахане и Фордо не зафиксировано. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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газ, иран, израиль, магатэ
Политика, Газ, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, МАГАТЭ
МАГАТЭ нашло следы попаданий по подземным залам обогащения урана в Иране
МАГАТЭ обнаружило следы попаданий по подземным залам обогащения урана в Натанзе
ВЕНА, 17 июн - ПРАЙМ. МАГАТЭ после анализа спутниковых снимков ядерных объектов Ирана обнаружило следы попаданий по подземным залам обогащения в Натанзе, сообщило агентство.
В Натанзе расположен один из главных объектов Ирана по обогащению урана.
"Иран: на основе продолжающегося анализа спутниковых изображений высокого разрешения, полученных после пятничных атак (Израиля на Иран - ред.), МАГАТЭ выявило дополнительные элементы, указывающие на прямые попадания по подземным залам обогащения на объекте в Натанзе", - говорится в сообщении в официальном аккаунте агентства в соцсети Х.
Агентство уточнило, что изменений по иранским объектам в Исфахане и Фордо не зафиксировано.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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