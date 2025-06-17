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Макрон получил от Трампа сигналы по продвижению законопроекта о санкциях

Макрон получил от Трампа сигналы по продвижению законопроекта о санкциях - 17.06.2025, ПРАЙМ

Макрон получил от Трампа сигналы по продвижению законопроекта о санкциях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что получил от американского лидера Дональда Трампа "относительно положительные" сигналы по продвижению законопроекта | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T04:46+0300

2025-06-17T04:46+0300

2025-06-17T04:46+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что получил от американского лидера Дональда Трампа "относительно положительные" сигналы по продвижению законопроекта о санкциях против России. Ранее на полях саммита G7 Трамп заявил, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в миллиарды долларов. Президент США также отметил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. "Вопрос, который я задал президенту Трампу, заключается в том, позволит ли он этим американским сенаторам продвинуться, и он ответил относительно положительно, что является хорошей новостью для меня", - заявил Макрон, чьи слова приводит агентство Рейтер. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники 6 июня сообщала, что администрация Трампа добивается от сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ослабления нового законопроекта о санкциях против России. По данным издания, в Белом доме опасаются, что ужесточение санкций нанесет ущерб попыткам Трампа наладить диалог с Москвой и завершить украинский конфликт. Речь идет о документе, который предполагает введение ограничений против ключевых российских чиновников и секторов экономики, а также санкции в отношении стран, сотрудничающих с Москвой. Документ уже поддержали 82 сенатора, этого более чем достаточно для преодоления президентского вето. В палате представителей аналогичный проект подал республиканец Брайан Фицпатрик, собрав 60 соавторов от обеих партий. Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что сам является сторонником жестких мер против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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