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Макрон предостерег от попыток сменить режим в Иране силой
Макрон предостерег от попыток сменить режим в Иране силой - 17.06.2025, ПРАЙМ
Макрон предостерег от попыток сменить режим в Иране силой
Попытка сменить режим в Иране военным путем станет самой большой ошибкой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T22:57+0300
2025-06-17T22:57+0300
2025-06-17T22:57+0300
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ПАРИЖ, 17 июн – ПРАЙМ. Попытка сменить режим в Иране военным путем станет самой большой ошибкой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Я думаю, что попытка сменить режим в Иране военным путем станет самой большой ошибкой", - сказал он журналистам по итогам саммита G7 в Канаде. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х. По словам Макрона, это приведет к "хаосу". "Нет – ударам по энергетической инфраструктуре, нет – ударам по гражданскому населению и нет – военным действиям, которые приведут к смене режима, потому что никто не знает, что будет после. Разве кто-то думает, что то, что было сделано в 2003 году в Ираке, было хорошей идеей? Или то, что случилось в Ливии?" - отметил президент. Макрон вновь напомнил, что Франция "привержена безопасности Израиля", но отметил, что она "никогда не поддержит действия по дестабилизации региона". При этом, по словам Макрона, "нам нужны США, чтобы вернуть всех за стол переговоров". Он подчеркнул, что приоритетом остается "скорейшее прекращение огня в Иране". "Мы разделяем нашу цель: да - тому, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия. Да – сдерживанию его мирной ядерной программы в рамках международных норм, да – сокращению его баллистической программы", - сказал президент. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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мировая экономика, иран, израиль, франция, эммануэль макрон
Политика, Мировая экономика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
Макрон предостерег от попыток сменить режим в Иране силой
Макрон: попытка сменить режим в Иране военным путем станет самой большой ошибкой
ПАРИЖ, 17 июн – ПРАЙМ. Попытка сменить режим в Иране военным путем станет самой большой ошибкой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Я думаю, что попытка сменить режим в Иране военным путем станет самой большой ошибкой", - сказал он журналистам по итогам саммита G7 в Канаде.
Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
По словам Макрона, это приведет к "хаосу".
"Нет – ударам по энергетической инфраструктуре, нет – ударам по гражданскому населению и нет – военным действиям, которые приведут к смене режима, потому что никто не знает, что будет после. Разве кто-то думает, что то, что было сделано в 2003 году в Ираке, было хорошей идеей? Или то, что случилось в Ливии?" - отметил президент.
Макрон вновь напомнил, что Франция "привержена безопасности Израиля", но отметил, что она "никогда не поддержит действия по дестабилизации региона".
При этом, по словам Макрона, "нам нужны США, чтобы вернуть всех за стол переговоров". Он подчеркнул, что приоритетом остается "скорейшее прекращение огня в Иране".
"Мы разделяем нашу цель: да - тому, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия. Да – сдерживанию его мирной ядерной программы в рамках международных норм, да – сокращению его баллистической программы", - сказал президент.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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