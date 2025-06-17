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Макрон анонсировал "беспрецедентные" санкции против России
Макрон анонсировал "беспрецедентные" санкции против России - 17.06.2025, ПРАЙМ
Макрон анонсировал "беспрецедентные" санкции против России
ЕС подготовил новые "беспрецедентные" санкции в отношении РФ, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, добавив, что президент США Дональд Трамп поддержал их. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T23:39+0300
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ПАРИЖ, 17 июн – ПРАЙМ. ЕС подготовил новые "беспрецедентные" санкции в отношении РФ, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, добавив, что президент США Дональд Трамп поддержал их. "В том, что касается Украины, наша общая позиция такова, что нам нужно усилить санкции, - это то, что европейцы подготовили с новыми беспрецедентными и гораздо более сильными санкциями, и то, что готовят американские сенаторы", - сказал он журналистам по итогам саммита G7 в Канаде. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х. По его словам, президент США поддержал санкции, "но не хотел действовать в одиночку". По мнению Макрона, для США "стратегически" необходимо решить конфликт на Украине. "Потому что тот, кто позволит Украине капитулировать, потеряет весь авторитет для того, чтобы обеспечить безопасность в любом другом регионе, в особенности в Индо-Тихоокеанском. Так что это стратегический интерес США – продолжать эти усилия вместе с нами так, как мы это обсуждали: санкции и военная поддержка Украины, чтобы вынудить Россию вернуться к переговорам", - сказал он. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что дискуссии президента США Дональда Трампа с лидерами G7 на саммите не оказали существенного влияния на его позицию по ужесточению санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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Макрон анонсировал "беспрецедентные" санкции против России
Макрон: ЕС подготовил новые "беспрецедентные" санкции против России
ПАРИЖ, 17 июн – ПРАЙМ. ЕС подготовил новые "беспрецедентные" санкции в отношении РФ, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, добавив, что президент США Дональд Трамп поддержал их.
"В том, что касается Украины, наша общая позиция такова, что нам нужно усилить санкции, - это то, что европейцы подготовили с новыми беспрецедентными и гораздо более сильными санкциями, и то, что готовят американские сенаторы", - сказал он журналистам по итогам саммита G7 в Канаде.
Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
По его словам, президент США поддержал санкции, "но не хотел действовать в одиночку".
По мнению Макрона, для США "стратегически" необходимо решить конфликт на Украине.
"Потому что тот, кто позволит Украине капитулировать, потеряет весь авторитет для того, чтобы обеспечить безопасность в любом другом регионе, в особенности в Индо-Тихоокеанском. Так что это стратегический интерес США – продолжать эти усилия вместе с нами так, как мы это обсуждали: санкции и военная поддержка Украины, чтобы вынудить Россию вернуться к переговорам", - сказал он.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что дискуссии президента США Дональда Трампа с лидерами G7 на саммите не оказали существенного влияния на его позицию по ужесточению санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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