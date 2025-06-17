https://1prime.ru/20250617/malajzijtsy-858557826.html

Эксперты рассказали, сколько тратят Малайзийцы на отдых в России

Эксперты рассказали, сколько тратят Малайзийцы на отдых в России - 17.06.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, сколько тратят Малайзийцы на отдых в России

Малайзийские туристы, приезжая в Россию, тратят в среднем на отдых за пять-семь дней свыше 160 тысяч рублей, говорится в исследовании Центра стратегических... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T06:32+0300

2025-06-17T06:32+0300

2025-06-17T06:32+0300

туризм

бизнес

экономика

малайзия

китай

рф

цср

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Малайзийские туристы, приезжая в Россию, тратят в среднем на отдых за пять-семь дней свыше 160 тысяч рублей, говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), которое имеется в распоряжении РИА Новости. "В общей сложности турист из Малайзии проводит в путешествии в среднем пять-семь дней и тратит за поездку более 160 тысяч рублей", - рассказали в ЦСР, уточнив, что траты туристов из Китая в РФ в среднем составляют 300 тысяч рублей, а гостей из Ирана - 120 тысяч. Аналитики также составили портрет туриста из Малайзии: в основном это мужчина 28 лет, исповедующий ислам и предпочитающий халяльное меню и азиатскую кухню. "Малайзийцы из всех видов туризма чаще всего выбирают культурно-ознакомительный, городской, оздоровительный, кулинарный и "зеленый". При выборе места проживания ориентируются на комфорт, соотношение цены и качества — наибольшим спросом пользуются гостиницы от трех звезд и выше", - добавили в исследовании. В ЦСР уточнили, что туристы из Малайзии совершили почти 4 тысячи поездок в Россию в 2024 году. "С 2022 года объем турпотока из Малайзии вырос в пять раз. В ближайшие годы Россия и Малайзия намерены наращивать взаимный турпоток", - подчеркнули в сообщении. В свою очередь малазийские курорты, как рассказали в ЦСР, становятся все более популярными у россиян. "В прошлом году россияне совершили 131 тысячу поездок в эту страну", - говорится в сообщении.

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туризм, бизнес, малайзия, китай, рф, цср