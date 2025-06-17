https://1prime.ru/20250617/manturov-858553377.html

Мантуров рассказал о потребности в кадрах для нацпроектов техлидерства

Мантуров рассказал о потребности в кадрах для нацпроектов техлидерства - 17.06.2025, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о потребности в кадрах для нацпроектов техлидерства

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Общая потребность в кадрах для национальных проектов технологического лидерства в России составляет более 472 тысяч человек... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T00:17+0300

2025-06-17T00:17+0300

2025-06-17T00:17+0300

технологии

экономика

россия

рф

денис мантуров

росконгресс

минобрнауки

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Общая потребность в кадрах для национальных проектов технологического лидерства в России составляет более 472 тысяч человек до 2030 года, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Общая потребность в профессиональных кадрах для национальных проектов техлидерства сформирована и составляет более 472 тысяч человек до 2030 года. Чтобы решить "кадровый вопрос", мы ведем работу по двум большим трекам", - приводятся слова Мантурова в журнале "Росконгресса" к ПМЭФ-2025. Он отметил, что в структуру каждого нацпроекта техлидерства включены отдельные федеральные проекты по науке и кадрам, которые курирует Минобрнауки. Для привлечения в обрабатывающую промышленность выпускников колледжей в партнерстве с предприятиями создаются образовательно-производственные кластеры в рамках программы "Профессионалитет". "Ключевые научно-исследовательские организации и вузы страны выступают опорными центрами по научному и кадровому обеспечению нацпроектов. Потребность в специалистах с высшим образованием также помогают закрывать передовые инженерные школы. В запуске 50 таких школ приняли участие свыше 160 индустриальных компаний. Параллельно ведется актуализация профессиональных и образовательных стандартов, предприятия ориентированы на еще более тесную работу с вузами и учреждениями СПО", - заключил Мантуров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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технологии, россия, рф, денис мантуров, росконгресс, минобрнауки