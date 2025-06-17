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Мантуров рассказал о потребности в кадрах для нацпроектов техлидерства - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Мантуров рассказал о потребности в кадрах для нацпроектов техлидерства
Мантуров рассказал о потребности в кадрах для нацпроектов техлидерства - 17.06.2025, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о потребности в кадрах для нацпроектов техлидерства
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Общая потребность в кадрах для национальных проектов технологического лидерства в России составляет более 472 тысяч человек... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T00:17+0300
2025-06-17T00:17+0300
технологии
экономика
россия
рф
денис мантуров
росконгресс
минобрнауки
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Общая потребность в кадрах для национальных проектов технологического лидерства в России составляет более 472 тысяч человек до 2030 года, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Общая потребность в профессиональных кадрах для национальных проектов техлидерства сформирована и составляет более 472 тысяч человек до 2030 года. Чтобы решить "кадровый вопрос", мы ведем работу по двум большим трекам", - приводятся слова Мантурова в журнале "Росконгресса" к ПМЭФ-2025. Он отметил, что в структуру каждого нацпроекта техлидерства включены отдельные федеральные проекты по науке и кадрам, которые курирует Минобрнауки. Для привлечения в обрабатывающую промышленность выпускников колледжей в партнерстве с предприятиями создаются образовательно-производственные кластеры в рамках программы "Профессионалитет". "Ключевые научно-исследовательские организации и вузы страны выступают опорными центрами по научному и кадровому обеспечению нацпроектов. Потребность в специалистах с высшим образованием также помогают закрывать передовые инженерные школы. В запуске 50 таких школ приняли участие свыше 160 индустриальных компаний. Параллельно ведется актуализация профессиональных и образовательных стандартов, предприятия ориентированы на еще более тесную работу с вузами и учреждениями СПО", - заключил Мантуров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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технологии, россия, рф, денис мантуров, росконгресс, минобрнауки
Технологии, Экономика, РОССИЯ, РФ, Денис Мантуров, Росконгресс, Минобрнауки
00:17 17.06.2025
 
Мантуров рассказал о потребности в кадрах для нацпроектов техлидерства

Мантуров: потребность в кадрах для нацпроектов техлидерства составляет 472 тысячи человек

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Общая потребность в кадрах для национальных проектов технологического лидерства в России составляет более 472 тысяч человек до 2030 года, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Общая потребность в профессиональных кадрах для национальных проектов техлидерства сформирована и составляет более 472 тысяч человек до 2030 года. Чтобы решить "кадровый вопрос", мы ведем работу по двум большим трекам", - приводятся слова Мантурова в журнале "Росконгресса" к ПМЭФ-2025.
Он отметил, что в структуру каждого нацпроекта техлидерства включены отдельные федеральные проекты по науке и кадрам, которые курирует Минобрнауки. Для привлечения в обрабатывающую промышленность выпускников колледжей в партнерстве с предприятиями создаются образовательно-производственные кластеры в рамках программы "Профессионалитет".
"Ключевые научно-исследовательские организации и вузы страны выступают опорными центрами по научному и кадровому обеспечению нацпроектов. Потребность в специалистах с высшим образованием также помогают закрывать передовые инженерные школы. В запуске 50 таких школ приняли участие свыше 160 индустриальных компаний. Параллельно ведется актуализация профессиональных и образовательных стандартов, предприятия ориентированы на еще более тесную работу с вузами и учреждениями СПО", - заключил Мантуров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯРФДенис МантуровРосконгрессМинобрнауки
 
 
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