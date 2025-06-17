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Мантуров опроверг сообщения о возвращении Hyundai и Toyota в Россию - 17.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мантуров опроверг сообщения о возвращении Hyundai и Toyota в Россию
Мантуров опроверг сообщения о возвращении Hyundai и Toyota в Россию - 17.06.2025, ПРАЙМ
Мантуров опроверг сообщения о возвращении Hyundai и Toyota в Россию
Ни южнокорейская Hyundai, ни японская Toyota не обращались к властям РФ за возвращением на российский рынок, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T13:56+0300
2025-06-17T13:56+0300
экономика
бизнес
россия
денис мантуров
toyota
hyundai
роспатент
toyota camry
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Ни южнокорейская Hyundai, ни японская Toyota не обращались к властям РФ за возвращением на российский рынок, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. "Я на самом деле не получал никакой информации ни от Hyundai, ни от Toyota в части их возвращения. Потому что я все-таки исхожу из официальных источников и из той переписки либо взаимодействия, которые у нас были ранее", - сказал Мантуров в интервью РБК ТВ. Он добавил, что с 2022 года отношения с Hyundai и Toyota полностью прерваны. В российских СМИ в начале июня появились сообщения о будто бы возобновившихся продажах новых автомобилей Toyota, к которым якобы имеет отношение торговая компания Toyota Tsusho Corporation, входящая в группу Toyota. Позже в Toyota Tsusho РИА Новости опровергли информацию о якобы имевшем место возобновлении продаж новых автомобилей Toyota в России и заявили об отсутствии подобных планов на сегодняшний день. Hyundai Motor, в конце апреля продлившая регистрацию своих товарных знаков в Роспатенте, также опровергала появившиеся в СМИ сообщения о якобы ведущемся обсуждении возвращения на российский рынок: пока никаких шагов в этом направлении сделано не было, заявляли РИА Новости в компании.
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бизнес, россия, денис мантуров, toyota, hyundai, роспатент, toyota camry
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Денис Мантуров, Toyota, Hyundai, Роспатент, Toyota Camry
13:56 17.06.2025
 
Мантуров опроверг сообщения о возвращении Hyundai и Toyota в Россию

Мантуров: Hyundai и Toyota не обращались за возвращением на российский рынок

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Кадры решают!
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Ни южнокорейская Hyundai, ни японская Toyota не обращались к властям РФ за возвращением на российский рынок, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.
"Я на самом деле не получал никакой информации ни от Hyundai, ни от Toyota в части их возвращения. Потому что я все-таки исхожу из официальных источников и из той переписки либо взаимодействия, которые у нас были ранее", - сказал Мантуров в интервью РБК ТВ.
Он добавил, что с 2022 года отношения с Hyundai и Toyota полностью прерваны.
В российских СМИ в начале июня появились сообщения о будто бы возобновившихся продажах новых автомобилей Toyota, к которым якобы имеет отношение торговая компания Toyota Tsusho Corporation, входящая в группу Toyota. Позже в Toyota Tsusho РИА Новости опровергли информацию о якобы имевшем место возобновлении продаж новых автомобилей Toyota в России и заявили об отсутствии подобных планов на сегодняшний день.
Hyundai Motor, в конце апреля продлившая регистрацию своих товарных знаков в Роспатенте, также опровергала появившиеся в СМИ сообщения о якобы ведущемся обсуждении возвращения на российский рынок: пока никаких шагов в этом направлении сделано не было, заявляли РИА Новости в компании.
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ЭкономикаБизнесРОССИЯДенис МантуровToyotaHyundaiРоспатентToyota Camry
 
 
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